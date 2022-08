Côte d'Ivoire : Des Chinois s'installent en plein coeur d'une forêt classée

Ce sont deux cent dix-huit planches de quatre mètres de long chacune, qui ont été détruites et un déboisement exagéré dans une forêt classée située dans la région du Hambol, précisement à Fronan, dont se plaignent les populations et cadres de la région.

Région du Hambol: La Société minière chinoise SIEMOA accusée de détruire une forêt classée à Fronan

C'est la Société minière chinoise SIEMOA qui est à l'oeuvre dans cette forêt classée, témoignent les cadres et populations de Fronan. Après plusieurs missions, selon ces témoins, effectuées par le ministère des Eaux et forêts, la SODEFOR et l'unité spéciale BSS sur le site à problème, rien a changé à ce jour.

La Société minière chinoise, quant à elle, poursuit ses travaux de destruction de cette partie de la forêt classée pour ses exploitations minières. Elle demeure donc implantée dans cette partie de la forêt classée malgré toutes ces missions qui y ont été menées. À Fronan, l'on soupçonne la SODEFOR de protéger la société chinoise.

Selon les plaignants, la SODEFOR soutiendrait la thèse d'une forêt non classée favorable à une exploitation minière qui maintiendrait encore la societé chinoise sur le site. Enfin, les populations demandent l'intervention des autorités ivoiriennes dans ce dossier à Fronan où une partie importante de leur patrimoine forestier, est en voie de disparition.

Les populations se disent convaincues qu'il y a derrière cette cabale, des mains occultes qui tirent bénéfices du bradage de leur patrimoine, et jugent cela inacceptable. Nous y reviendrons !