Région de l’ Agnéby-Tiassa: Dimba Pierre prépare sa réélection

Président du conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre multiplie les sorties terrain à l'approche des élections municipales et régionales de 2023.

Agboville : Un Comité de soutien aux actions de développement de Dimba Pierre voit le jour à Ouanguié

« Aujourd’hui, vous voyez ces frères et sœurs qui de façon spontanée ont décidé de se mettre ensemble pour soutenir les initiatives que, nous prenons afin que chaque mètre carré de notre région, ne soit pas oublié. Que chaque fils et fille de l’Agnéby-Tiassa soit fier de vivre heureux dans son pays. C’est pourquoi, je saisis l’occasion qui m’est donnée pour vous dire merci. Vous voyez que ce qui nous permettra de gagner les défis auxquels nous sommes confrontés, c’est notre l’unité. Et, c’est ce à quoi vous vous attelez. Je vous fais confiance car c’est ensemble que, nous ferons de grandes choses avec tous nos frères et sœurs. Car, nos parents ne demandent qu’à aller de l’avant », a réitéré le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba N’Gou Pierre.

C’était le dimanche 21 août 2022, lors de l’investiture du Comité de soutien à ses actions de développement à Agboville et dans la région. « Qui vous a dit que, les habitants de l’Agnéby-Tiassa ne sont pas amoureux du développement ? Qui vous a dit que nos parents n’aiment pas ceux qui dirigent notre, la Côte d’Ivoire ? », s’interroge le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Ce sont les actions de proximité, selon lui, qui vont donner de la valeur au comité de Ouanguié, village situé à 7 km d’Agboville.

« Président N’Guessan Vincent, c’est pour ton engagement et ta dynamisme que, tu as été porté à la tête du groupe. Vous serez quelque fois critiqué, dénigré et quelque fois incompris. Mais, le rôle d’un leader, c’est d’amener son groupe vers le but visé », a encouragé l’ancien directeur général de l’Ageroute. Avant de rassurer ses filleuls de son soutien et de sa disponibilité à les accompagner à œuvrer au bonheur des populations.

« Que ce comité, qui vient d’être installé ici à Ouanguié, fasse tache d’huile partout ailleurs. Nos parents sont pressés parce qu’ils ont accusé beaucoup de retard. C’est pourquoi, c’est rassemblé que, nous pourrions relever les nombreux défis…Je vous mets donc en mission pour que, chacun de vous créer un comité avec autour de lui ses frères et sœurs. Et ce, afin que nous accélérions le développement du département d’Agboville et de la région de l’Agnéby-Tiassa », a invité Dimba Pierre, appelé affectueusement "Le bâtisseur infatigable". Bien avant, le président du comité d’organisation, Amédé Bitty, a déclaré :

« Nous sommes réunis, aujourd’hui, à Ouanguié dans le cadre de l’investiture du Comité de soutien aux actions développement du ministre Dimba. Cher frère, vos parents d’Ouanguié restent admiratifs de vos nombreuses actions de développement, vous dise merci. Et au-delà de vous, elles expriment aussi leur reconnaissance au président de la République, SEM Alassane Ouattara et au Premier ministre Patrick Achi, qui ont su porter leur choix sur votre modeste personne », a expliqué président du comité d’organisation, en présence des populations réunies sur la place prévue pour l’occasion.

Tizié TO Bi

Correspondant régional