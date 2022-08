Taabo : Les populations sensibilisées sur les dangers du travail des enfants

Le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS) a lancé officiellement une campagne de sensibilisation des enfants et des populations sur les dangers du travail des enfants, le mardi 23 août 2022, dans la sous-préfecture de Taabo.

Le thème de l’édition 2022 de cette campagne de sensibilisation est : « la sensibilisation et l’éducation des enfants pour l’élimination du travail des enfants ». C’est par un atelier pédagogique que l’équipe du CNS composée de M. Amani Konan Michel, consultant national en charge du Travail des Enfants au Cabinet de la Première Dame et M. Beugré Désiré, Président de l’ONG « Les amis de San-Pedro », a débuté cette campagne dans la salle des fêtes de la sous-Préfecture de Taabo. Ce sont une centaine d’enfants venus de l’ensemble des villages de la sous-Préfecture qui ont pris part à cet atelier pédagogique.

L’honneur est revenu à M. Beugré Désiré, Président de l’ONG « Les amis de San-Pedro » d’entretenir les enfants sur le circuit de production de la pépite de cacao à la tablette de chocolat. Pour ce faire, il a diffusé un film de 8 minutes qui aborde ce thème. Après la visualisation du film, les enfants ont pris part à une série de question.

M. Amani Konan, Consultant National en charge de la question du Travail des Enfants, a pour sa part, expliqué par le menu aux tout-petits la différence entre les pires formes de travail des enfants et le travail socialisant.

Madame N’Da Nadia Bindé, chef de Cabinet de la Première Dame et représentante de Madame Yao Patricia Sylvie, Secrétaire Exécutive du CNS, a expliqué aux enfants l’importance de cette campagne de sensibilisation. En effet, pour l’émissaire de la Première Dame, cette campagne de sensibilisation a pour objet de faire prendre conscience aux enfants qu’ils ont des droits et que leur place est à l’école et non dans les plantations de cacao. Elle a expliqué que les tout-petits peuvent néanmoins accompagner leurs parents dans les plantations, en réalisant les travaux dits socialisant.

Après cette rencontre, l’équipe du CNS a rencontré les populations de Taabo

A cette occasion, la rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont M. Traoré Djibril, Secrétaire Général de la Préfecture de Taabo.

Prenant la parole, Madame N’Da Nadia Bindé, Chef de Cabinet de la Première Dame, a expliqué aux populations de Taabo, l’enjeu de la lutte contre le travail des enfants. En effet, Madame Bindé a expliqué que l’économie de la Côte d’Ivoire est essentiellement basée sur l’agriculture dont la culture principale de rente est le cacao. Aussi, devant le phénomène du travail des enfants, l’occident menace de mettre un embargo sur l’exportation du cacao. Si cette menace est mise à exécution, c’est toute l’économie du pays qui sera mis en mal. Aussi, devant cette éventualité, elle a soutenu que la Première Dame a décidé de s’attaquer à l’une des causes majeures de ce problème qui est la pauvreté. A cet effet, l’épouse du Chef de l’Etat a initié un programme de financement des projets des femmes dénommé : « le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire » (FAFCI).

M. Abraham Koffi, 2ème adjoint au Maire de Taabo, M. Beugré Kouadio, Président du Conseil d’Administration (PCA) de la coopérative ETC et M. Moussa Sawadogo, Président de l’Association des PCA de coopérative ont tenu respectivement à réaffirmer leurs engagements à lutter aux côtés de l’épouse du Chef de l’Etat pour l’élimination du travail des enfants.

Notons également que Madame N’Da Nadia Bindé a, au nom de la Première Dame, offert la somme de 1.550.000 F CFA aux populations présentes. En retour, ces derniers ont également offert des vivres à la représentante de l’épouse du Chef de l’Etat.