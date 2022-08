Algérie: Le Nigéria plutôt que le Ghana en amical pour les Fennecs

Après sa non qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, l'Algérie a entamé parfaitement les qualifications de la CAN 2023 en s’imposant lors des deux premières journées notamment face à l'Ouganda (2-0) et à la Tanzanie (0-2).

L'Algérie va défier les Super Eagles du Nigéria

Avec le report des 3émes et 4émes journées de ces qualifications initialement prévues pour septembre 2022 et qui se dérouleront en mars 2023, l’Algérie va disputer des matchs amicaux au cours de la trêve internationale de septembre. Alors qu’elle devait initialement affronter la Guinée et le Ghana en match amical fin septembre à Oran, l’Algérie est obligée de revoir ses plans.

Si la rencontre face au Syli National de la Guinée est confirmée pour le 23 septembre à Oran, en revanche ça ne sera plus le cas contre les Black Stars du Ghana. Selon les informations du site algérien DZ foot, le Ghana qui va jouer contre le Brésil le 23 septembre a décidé de se désengager par rapport au match prévu contre l’Algérie le 27 septembre prochain.

Aussitôt après avoir été saisi par la Fédération ghanéenne de football par rapport au désistement, la Fédération algérienne de football a entamé des démarches pour trouver un autre sparring-partner. Dans un premier temps, le nom du Mali avait circulé comme étant un potentiel adversaire des champions d’Afrique 2019 mais c’est finalement le Nigéria qui a été retenu.

Ainsi les poulains de Djamel Belmadi vont affronter les Super Eagles le 27 septembre à Oran comme l’indique le communiqué officiel de la FAF ce mardi 23 août 2022.

Le Nigéria, un adversaire bien connu par les Fennecs

Le Nigeria est un adversaire bien connu par les Fennecs d’Algérie. La dernière rencontre entre les deux sélections remonte au 14 juillet 2022 en demi finale de la CAN 2019 ou l’Algérie s’est imposée (2-1) dans les ultimes minutes de la rencontre grâce à un somptueux coup franc de Riyad Mahrez. Ce but du capitaine des Fennecs ouvrait ainsi la voix de la finale de l’édition 2019 aux Fennecs.