Bagarre avec Tenor, Eunice Zunon huée au concert de Didi B

Eunice Zunon a vécu une grosse mésaventure le samedi soir lors du concert du jeune rappeur Didi b. Ce qu'il s'est passé.

Eunice Zunon humiliée au concert de Didi b

La web comédienne ivoirienne Eunice Zunon et la rappeur camerounais Tenor se sont retrouvées au coeur d'une vive polémique qui a enflammé la toile ces derniers jours.

Tout est parti d'une vidéo devenue virale sur la toile, dans laquelle l'on aperçoit nos deux célébrités, en couple depuis janvier 2021, en train de se bagarrer.

Une bagarre dans laquelle Eunice Zunon donne un coup de poing à son amoureux et tente de briser une bouteille sur la tête de ce dernier. Pour se défendre, Tenor soulève Eunice pour la projeter violemment contre le sol.

L’affaire fait grand bruit présentement sur les réseaux sociaux. De son côté, Eunice Zunon a décidé de présenter ses excuses. Des excuses qui semblent avoir été ignorées par les fans du rappeur ivoirien Didi B, qui ont copieusement hué Bb Bouche Pointue, le samedi lors du concert du rappeur au palais de la Culture d'Abidjan.

Montée sur le podium pour soutenir l'artiste, Eunice Zunon a été sifflée par le public. Visiblement gênée par cette situation, Didi b a tenté de calmer ses fans. '' Soyez galants, c'est une dame. Quel que soit ce qui s'est passé sur internet, on n'a pas le droit de faire ça", a-t-il lancé.

La vidéo de cette scène a inondé la toile. Ce qui suscite bien évidemment de nombreuses réactions. '' Ils sont sérieux là, ️ça c’est de la méchanceté gratuite et la haine envers votre propre sœur ivoirienne. Maintenant je dis oooh, Tenor là c’est votre parent ? Ahi on peut charger affaire de couple des gens sur les réseaux sociaux et ramener ça dans la vrai vie jusqu’à aller huer votre sœur ivoirienne à un concert. Franchement, c’est pathétique les ivoiriens oooh honte à vous pkaa. Ma jolina Zunonbook_offociel force et courage à toi. T’inquiète DIEU te fortifiera", a écrit la blogueuse Aya Robert.