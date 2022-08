Algérie: Le bain de foule mitigé de Macron à Oran

Au rang de ses dernières activités en Algérie à l’occasion de cette visite officielle qu’il a effectuée, Emmanuel Macron s’est rendu dans la ville historique, d’Oran samedi 27 août 2022. Occasion pour le chef de l’Etat français de s’offrir un bain de foule diversement apprécié par les Oranais.

Algérie : Emmanuel Macron s'offre un bain de foule improvisé

Le séjour de 3 jours du président Emmanuel Macron en Algérie s’est achevé ce samedi 27 août notamment par la signature d’un accord de relance de la relation bilatérale entre les deux pays à Alger.

Au dernier jour de ce périple de 3 jours, le président français s’est rendu dans un sanctuaire chrétien avant de visiter les locaux du célèbre label Disco Maghreb, qui a connu des succès retentissant dans les années 1980 et ressuscité désormais par le dernier clip de DJ Snake que le label a produit.

À sa sortie du label Disco Maghreb, le locataire de l’Élysée, décontracté et relaxé a improvisé un bain de foule, ceci en dépit des dispositifs sécuritaires mis en place par ses gardes. Tout souriant, il a serré la main à une partie de la foule qui s’est montrée enthousiaste avec des slogans « One, two, three, viva l'Algérie !", "Comment va Brigitte ? ».

Par contre, d’autres personnes se sont montrées virulentes à l’endroit du chef de l’Etat français en témoigne ces propos. « Va te faire foutre ! », « La France mange notre pays », « On est chez nous »... « On est contre la France, car elle nous fait beaucoup de mal », lâche un passant. « L'économie : il faut qu'il nous aide ! », réclame un autre. « Macron ne vient que pour une seule chose : le gaz », indique enfin un Oranais cité par France Info.

Emmanuel Macron, un amateur de la musique algérienne?

Pour séduire les populations algériennes, Emmanuel Macron ne s’est pas empêché de faire référence à une icône de la musique produit justement par le label Disco Maghreb. « Je fais partie de la génération qui a vu et connu les Cheb Khaled, etc, émerger. Donc oui ! On a même fait un selfie et une vidéo pour Dj Snake", sourit le chef de l'Etat, avant de se réjouir que la ville et la boutique soient "encore l'épicentre du raï, d'une culture populaire, d'immenses d'artistes » a lancé le président français.