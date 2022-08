Jonathan Morrison: "Arrêtez de nous mettre les bâtons dans les roues"

Le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison, promoteur du tournoi Tchin Tchin, a craché ses vérités à ses détracteurs. Ce qu'il a dit.

Jonathan Morrison : ''Nous ne sommes même pas à 10% de notre capacité''

Initiateur du tournoi de petits poteaux dénommé CAM Tchin Tchin, Jonathan Morisson est véritablement en train de réussir son pari. Lui qui a été l’objet de moqueries après avoir annoncé l’organisation de ce tounoi, est en train de clouer le bec à ses détracteurs.

En effet, pas un seul match de ce tournoi ne se joue devant des gradins vides, le public effectue massivement le déplacement. Les images et vidéos postées sur la toile sont tout simplement impressionnantes. Et les soutiens se multiplient autour du CAM Tchin Tchin.

Depuis le début de la semaine, Jonathan Morrison reçoit des soutiens de taille. D'abord celui de la chaîne de télévision, Life Tv, qui va désormais retransmettre en direct les matches du Tchin Tchin. Ensuite, la commune de Marcory dirigée par le maire Aby Raoul qui va accueillir le village Tchin Tchin.

Face au succès du tournoi Tchin Tchin, de nombreux fans de Jonathan Morrison ne cessent de lancer des piques à ceux qui n'ont pas cru à ce projet dès le départ. Moment choisi par le jeune entrepreneur pour cracher ses vérités à ses détracteurs.

"Mais pourquoi vous faites ça? C’est tellement agréable qu’ils ne croient pas qu’un jeune ivoirien puisse produire ça. Allez leur dire que tout ce que vous voyez au Tchin-Tchinn 2022 a été produit par DES JEUNES IVOIRIENS - La salle n’a aucun tableau d’affichage à la base... C’est nous qui avons fait le branding complet. On travaille jours et nuits. Svp ne donnez pas la crédibilité de notre travail aux autres; nous sommes plus forts que plusieurs autres pays… on ne vous demande rien, juste arrêtez de nous mettre les bâtons dans les roues et vous verrez. Là nous ne sommes même pas à 10% de notre capacité, ça tremble déjà. D’ailleurs, le week-end prochain, on passe à une vitesse supérieure", a-t-il confié à First Mag.