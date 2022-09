France: Booba démonte à nouveau Magali Berdah

C’est le grand jour pour Booba. Annoncé depuis l’été dernier, le spectacle d’un des meilleurs rappeurs de l’histoire français, prévu au Stade de France, sera bel et bien effectif ce samedi 3 septembre 2022. Néanmoins, l’actualité du rappeur franco-sénégalais n’a pas été de tout repos depuis le début de l’été. Empêtré dans une bataille médiatique contre plusieurs influenceurs dont Magali Berdah qui est passée sur le plateau de TPMP cette semaine, B20 n’a pas manqué de réagir à nouveau en traitant la fondatrice de Shauna Events, de menteuse.

Booba détruit Magali Berdah

Entre ses clashs à répétition avec son pire ennemi, Rohff, et son combat avec les influenceurs dont Magali Berdah qu’il accuse d’escroquer les internautes, l’actualité de Booba fait le chou gras des médias.

En effet, lors de son passage mardi, dans l’émission de Cyril Hanouna, Magali Berdah a eu une brouille avec le célèbre animateur qui lui reprochait des écarts de conduite sur le plateau, mais cette dernière a tenu tout de même à faire passer sa version concernant sa guerre avec Booba.

« J’ai entendu tous les discours que vous avez tenus sur le cyberharcèlement. J’ai le droit de m’exprimer comme eux, ils ont le droit de s’exprimer. Ils ont donné leur vérité, je vais également donner la mienne. Excusez-moi, je voudrais m’exprimer», s'est plaint Magali Berdah qui continue malgré les mises en garde de Cyril Hanouna.

« J’ai entendu tous les discours que vous avez tenus sur le cyberharcèlement. Si vous aviez votre enfant à qui vous demandez, est-ce-que c’est toi sur une vidéo pornographique qu’on lui envoie par milliers. Est-ce que recevoir plus de soixante mille menaces de morts c’est anodin ? », s'est intérrogée Magali Berdah avant de préciser: « La vérité aussi est que je suis menacée de mort, je suis sous protection policière ».

Tout naturellement, la réaction de Booba ne s’est pas fait attendre face à ces propos. « Quand on est innocente, sûre de soi en paix avec son âme et ses actes, on ne se mord pas la bouche dans tous les sens et on laisse les gens parler et on répond aux accusations sans essayer de noyer le débat en jouant la victime terrorisée. Même l’avocate n’a pas pu en placer une", s’est fendu le Duc de Boulogne sur son compte Twitter vendredi.

Booba: «Vous êtes une menteuse»

« Vous êtes une menteuse. Je vous défie de poster une seule menace de mort venant de mon Twitter ou d’un de nos comptes certifiés Instagram que vous avez fait sauter illégalement depuis. Menteuse, voleuse, manipulatrice, c’est tout ce que vous êtes», a balancé le célèbre rappeur à l'endroit de Magali Berdah.