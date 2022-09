Algérie : Le geste de séduction du nouveau patron d'Air Algérie

Air Algérie, la plus grande compagnie aérienne algérienne, retrouve petit à petit son niveau, mais a encore beaucoup de choses à améliorer aux yeux de sa clientèle pour retrouver son lustre et son prestige d’antan. Et son nouveau PDG, Yacine Benslimane s’y attèle avec des démarches qui sortent de l’ordinaire, mais qui peuvent s’avérer efficaces.

Air Algérie : Le nouveau PDG innove

Cible de critiques virulentes ces dernières années à cause de ses services peu reluisants, Air Algérie s’est inscrite dans une nouvelle dynamique depuis la nomination d’un nouveau Directeur Général qui a pris les rênes de la flotte il y a quelques semaines. En effet, désormais avec la nouvelle direction de la flotte aérienne, fini les avions qui décollent vides, fini les retards dans le décollage des vols constatés au cours de ces dernières années.

Conscient du fait qu’il n’a pas hérité d’un poste facile en prenant le gouvernail de cette prestigieuse compagnie, le nouveau PDG, Yacine Benslimane, un ancien cadre chez Aigle Azur, n’a de cesse de multiplier les démarches, des actions pour repositionner Air Algérie dans le gotha des compagnies les plus prestigieuses et les plus respectées dans le landerneau aéroportuaire africain.

Ainsi, ce dernier a-t-il relancé cet été, pratiquement tous les vols de la compagnie, suspendus pour la plupart depuis deux ans dès l’apparition de la Covid-19.

Aussi, la flotte a revu son offre de cet été à la hausse. Elle dessert notamment plusieurs villes européennes : Paris, Bruxelles, Madrid, Rome, Londres, mais a rouvert également des destinations de capitales africaines.

C'est dans cette dynamique, que Yacine Benslimane a entamé une tournée dans les différentes régions du pays depuis mercredi 31 août 2022. Ce dernier s’est rendu à Annaba. Dans l’avion, il a préféré voyager en 2ème classe et ne s’est pas empêché de discuter avec des clients au cours du trajet, comme on pouvait l’apercevoir sur des photos.

Air Algérie toujours absente en Lorraine

Malgré les nombreux progrès constatés, Air Algérie est toujours décriée par une partie de sa clientèle particulièrement en Lorraine en France. En effet, si la compagnie nationale algérienne a repris la plupart de ses vols à destination des villes européennes, elle ne dessert pas toujours les villes de Nancy et de Metz dont les lignes ont été suspendues depuis près de deux ans déjà.

Cette situation suscite le courroux des ressortissants algériens de ces villes qui ont saisi récemment le président Abdelmadjid Tebboune à propos.