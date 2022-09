Le pasteur Makosso Camille demande pardon à Sarra Messan

Huit mois après avoir révélé qu'il a couché avec la belle Sarra Messan, le général Makosso Camille a présenté ses excuses à cette dernière.

Makosso Camille: ‘’ Sarra Messan, nous te demandons pardon…’’

Invité en décembre 2021 à l'émission Yvidero'show sur la chaîne NCI, le pasteur Camille Makosso révélait avoir eu des rapports sexuels avec la jeune comédienne ivoirienne, Sarra Messan.

"Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, Maman Tatiana, parce qu'elle voulait faire business. Moi j'ai dit faut pas faire affaire, parce que c'est à cause d'affaires que je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions, maman laisse affaire de business, Dieu nous a bénis, il y a l'argent, mangeons. Elle dit non, elle veut faire business. J'ai dit bon, si c'est ça moi je divorce", a soutenu Makosso Camille.

Ces propos avaient suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux. Près de 8 mois après ce scandale, Makosso Camille a finalement présenté ses excuses à Sarra Messan. ‘’…Aujourd’hui, je réfléchissais au mal que j’ai pu faire à quelqu’un dans ma vie et devant les 10.000 personnes, j’aimerais m’excuser avant de continuer avec votre permission ; j’aimerais faire une pause et m’excuser auprès de quelqu’un qui est cher dans mon cœur …dans un élan de l’ancien Makosso que j’étais, quelqu’un qui était toujours prêt à répondre, à insulter j’ai eu à faire du mal à cette personne…j’ai exposé cette personne, j’ai livré cette personne à la vindicte populaire ; elle s’appelle Sarra Messan. Je voudrais profiter de cette occasion pour lui demander pardon avec mon cœur, avec mon âme et avec mon esprit…j’aimerais vraiment devant toute la nation, que vous puissiez mettre en commentaire Sarra Messan, nous te demandons pardon…’’, a-t-il indiqué dans un direct sur sa page Facebook.