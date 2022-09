Algérie - Maroc: Des incidents en finale de la Coupe Arabe U17

En proie à une rivalité des plus monstre depuis des décennies sur fond de tensions diplomatiques, l'Algérie et le Maroc ont vu leurs sélections nationales U17 offrir un triste et piteux spectacle en marge de la finale de la Coupe Arabe U17 qui s’est disputée dans la nuit du jeudi 8 septembre 2022. Au coup de sifflet final, une violente bagarre générale a éclaté entre les deux équipes.

Violente bagarre entre l'Algérie et le Maroc en finale de la Coupe Arabe U17

Les Fennecs U17 Algérie ont remporté jeudi 8 septembre face aux Lions de l’Atlas U17 du Maroc la finale de la Coupe Arabe U17 1-1, 4-2 tab). Au terme de la rencontre une grosse bagarre a opposé les jeunes algériens aux marocains. Plusieurs joueurs des deux équipes se sont donné de violents coups sur la pelouse du stade Abdelkrim-Kerroum situé à Sig.

Difficile de savoir la réelle origine de cette bagarre. Pour certains observateurs, ce sont les marocains frustrés par leur défaite qui ont déclenché cette terrible échauffourée. Pour d’autres, ce sont les jeunes Fennecs qui ont attaqué d’abord le gardien des Lions de l’Atlas avant que la situation ne dégénère. Malgré cette confusion, la cérémonie de remise du trophée a pu se tenir .

Une rivalité qui se transporte sur le terrain diplomatique

Ces actes de violence qui ont émaillé cette finale, ne relèvent pas forcément du hasard quand on connaît la rivalité monstre qu’entretiennent les deux pays dans plusieurs domaines notamment sur le plan politique.

Depuis des lustres, les rapports entre les deux pays voisins sont tumultueux. Le Maroc accuse l’Algérie de porter un soutien indéfectible aux séparatistes du Front Polisario qui se battent pour l’indépendance du Sahara Occidental. L’Algérie de son côté, reproche au Maroc d’avoir orchestré les incidents ravageurs de l’été 2021 en Kabylie.

La tension s’est exacerbée justement entre les deux nations en août 2021 avec pour point d’ogre la rupture des relations diplomatiques engagées par l’Algérie.