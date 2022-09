Cote d'Ivoire: Après son retour au RHDP, ce qui attend Mabri Toikeusse

C’est désormais un secret de polichinelle. Mabri TOIKEUSSE rejoint le RHDP et occupe la deuxième place du parti après Madame Henriette DAGRI DIABATÉ. Réussira-t-il à convaincre et faire revenir avec lui les militants et sympathisants de l’UDPCI ? Surtout que l’on se souvient encore du discours qu’il a prononcé lors du meeting électoral des présidentielles de 2020 au sein du stade Félix Houphouët BOIGNY devant les militants de l’opposition avec laquelle il s’était rallié contre sa grande famille politique. Un discours catilinaire contre le Président Alassane OUATTARA et le RHDP. Aujourd’hui il signe son retour avec un discours panégyrique contrairement à ce que nous avions connu en 2020.

Retour de Mabri au RHDP: Désormais apôtre du développement en lieu et place de la démagogie

Le rassemblement au sein de la grande famille RHDP dont il fut l’un des membres fondateurs, et l’accompagnement du Président de la République dans ses actions de développement, en somme pour son projet de société pour la Côte d’Ivoire sont devenus désormais ses priorités. En effet, les rapports de force sur l’échiquier politique sont fondamentalement impulsés par les dires et la ferme conviction idéologique. L’homme politique est intimement lié à ses productions discursives au point que celles-ci arrivent à déterminer son identité et sa carrière. En s’exprimant sur des sujets d’intérêt public dénonçant notamment la gouvernance, Mabri avait accepté de facto le code de conduite qui définit les activités de l’opposition à travers lesquelles il visait la modification d’une situation sociopolitique donnée.

À cet égard, les virulentes campagnes médiatiques qu’il a menées contre le président OUATTARA et le RHDP pendant l’élection présidentielle de 2020, ont distingué son image d’opposant politique d’une part et d’autre part l’ont discrédité auprès des militants du RHDP. Aujourd’hui, devenu à nouveau un allié de l’instance dirigeante, Mabri a changé sa rhétorique, en passant de la critique à l’éloge, sans véritablement invalider pour l’instant ses anciennes positions auprès de ses militants pour faire la lumière sur ce qui apparaît désormais comme une contradiction. Cependant au-delà de son image d’homme politique étant aux prises avec ses dires, il est question de sa crédibilité auprès des populations qui l’ont suivi, qui ont cru en lui comme un guide. Eh oui ! L’objectivité de la crédibilité est plutôt du côté de la réalité politique du moment.

Les populations sont désormais plus sensibles au DÉVELOPPEMENT qu’aux discours de démagogies eu égard aux atermoiements de l’opposition plurielle. La conviction et la persuasion des militants et sympathisants de l’UDPCI vont plutôt basculer du côté du DÉVELOPPEMENT en lieu et place des rêveries sans lendemain et des promesses incertaines d’une opposition amorphe et incongrue. En sa qualité de président du conseil régional du TONPKI, force est à lui de sortir sa région de sa léthargie avec le projet de société et du programme de gouvernement dont il est l’un des initiateurs. Étant donné que la satisfaction de l’intérêt poursuivi dans sa divagation à gauche n’a pas été à la hauteur de ses attentes, il va de soi qu’une situation d’insatisfaction ressentie provoque un retour au bercail.

Par Idriss DAGNOGO