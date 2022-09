France : Face à la pression de Booba, Magali Berdah résiste

Empêtrée dans une bataille juridico-numérique avec Booba, Magali Berdah est plus que jamais sous pression. Ballotée, malmenée et happée par le Duc de Boulogne qui l’accuse d’escroquerie, la sublime femme blonde ne compte pas se taire et dénonce à son tour le cyber harcèlement de la part du rappeur.

Magali Berdah se défend contre les accusations de Booba

Le combat entre Booba et Magali Berdah fait couler beaucoup d’encre et de salive. Depuis le mois de mai, B20 ne cesse d’attaquer l’influenceuse sur les réseaux sociaux. Le rappeur franco sénégalais accuse en effet, la société Shauna Events, une société d’agents d’influenceurs qui a à sa tête Magali Berdah, d’arnaquer et d’escroquer les internautes.

B20 accuse la dite société de publicité mensongère et a même déposé une plainte contre Magali Berdah. Suite à cela, le parquet a ouvert une enquête visant la star de réalité.

Face à la tourmente, la puissante agente d’influenceurs de téléréalité ne compte pas pour autant abdiquer. Elle tente de desserrer de l’étau contre les insultes, les dénigrements, bref cette campagne de critiques contre sa personne, imprimée par Booba et ses fans.

Devant la presse, mercredi 14 septembre 2022, la dirigeante de Shauna Events dénonce le cyber harcèlement dont elle est victime. « On ne peut pas être considéré dans la presse comme un lanceur d’alerte quand on est un harceleur », a d’abord lancé Magali Berdah.

Pour attester ses propos, des captures d’écran de tweets, de messages et des e-mails injurieux de Booba et d’anonymes défilent sur un grand écran. Sur l’une des captures d’écran, on peut lire « T’es une sacrée p... sale juive ».

Par ailleurs, Magali Berdah fustige les références récurrentes faites par Booba au Mossad, ainsi que la diffusion en ligne de montages photo dégradants.

Magali Berdah fond en larmes

Derrière cette force de caractère qu’affiche la représentante des influenceurs, se cache en réalité, une fébrilité qui est apparue au cours de la conférence de presse. En effet, les questions multiformes et multiples posées par les journalistes à Magali Berdah au fil de la conférence de presse, l’ont finalement fait craquer.

Alors qu’elle évoque son déménagement forcé sous la pression des menaces, l’influenceuse toute en larmes, a insisté qu’elle ne renoncerait pas à se défendre.

« Je ne me tairai pas », a-t-elle lancé tout en sanglots. « Je vis au rythme d’un homme. Tout dépend de lui, de ses humeurs et de ses envies. C’est en meute », a-t-elle témoigné.