Côte d'Ivoire: Tout savoir sur les 500 millions alloués aux étudiants

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a décidé d’octroyer 500 millions de Fcfa à environ 2600 étudiants démunis, recensés par les services sociaux, des centres régionaux des œuvres universitaires (CROU).

Bourse pour les étudiants en stage ou à l’étranger



Au nombre des mesures sociales prises par le gouvernement, mercredi 14 septembre 2022, en Conseil des ministres, on note une aide de l’Etat ivoirien à environ 2600 étudiants identifiés comme les plus démunis. Ils percevront une aide globale de 500 millions de FCFA. « Ces étudiants ont déjà été recensés par les services sociaux des Crou (Centre régional des œuvres universitaires. Ndlr) », a clarifié le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly.

Ce qui équivaut à environ 20.000 FCFA/mois sur les 9 prochains mois de la rentrée académique 2022/23 qui démarre le 03 octobre.

Le conseil des ministres a décidé, également, que soient relogés en cité universitaire tous les étudiants squattant les amphithéâtres et salles de TD. Il est prévu le renforcement de la capacité d’accueil des restaurants universitaires avec l’ouverture de deux nouveaux restaurants universitaires à Abobo-Adjamé et à Cocody, ainsi que l’amélioration de la qualité des repas dans l’ensemble des restaurants universitaires.

« Un bourse pour les élèves en stage ou à l’étranger »

Le gouvernement envisage également l’instauration d’une bourse de mobilité accordée aux élèves ou apprentis en immersion dans une structure de formation, une entreprise ou une institution à l’étranger », a annoncé le porte-parole du gouvernement.

Plusieurs autres mesures ont été annoncées, pour l’enseignement supérieur. Entre autres, le renforcement des capacités d’accueil des cités universitaires, avec l’ouverture des résidences de Williamsville, d’Adjamé 220 logements et de Vridi. La réhabilitation des résidences universitaires d’Abobo1 et 2, de Port-Bouët 3, de Daloa et de Korhogo.

Le gouvernement annonce également le lancement en novembre 2022, de la construction de nouvelles résidences universitaires. Notamment, une cité de 500 lits à Cocody, une de 2000 lits à Abobo-Adjamé et une autre de 2000 lits à Bouaké.

Pour rappel, il est prévu en Côte d'Ivoire une rentrée universitaire unique pour l’ensemble des universités, sur toute l’étendue du territoire national, le 3 octobre 2022.