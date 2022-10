Meiway à Ouattara: "En France, on n'exige pas la CMU pour un retrait..."

Invité sur le plateau de la chaîne de télévision Life Tv, le chanteur ivoirien Meiway s'est encore une fois prononcé sur la fameuse Couverture Maladie Universelle ( CMU) que les autorités ivoiriennes sont en train d'imposer aux populations.

Meiway: ''La CMU est une très bonne idée mais dans la forme, il y a un problème''

En concert le week-end dernier à Abidjan, le chanteur ivoirien Meiway s'est invité dans le débat relatif à la Couverture maladie Universelle ( CMU). Résidant en France depuis plusieurs années, le chanteur a révélé comment cette fameuse assurance se comporte du côté du pays d'Emmanuel Macron.

'' Ça fait 36 ans que j'habite en France, la Cmu là, quand tu l'as, même l'eau tu ne payes pas. On te donne tout cadeau, mais ici (en Côte d’Ivoire ), je ne comprends pas, il y a des marmailleurs, des coupeurs de routes, on ne comprend pas. Après, ils vont dire je parle mal, mais c'est la vérité. J'ai vu cela en France. On copie sur eux, mais on copie très mal , CMU là c'est cadeau, prenez seulement, mais si vous l'avez, vous ne devez rien payer. Rien'', a-t-il soutenu

Invité quelques jours plus tard sur la chaîne Life TV, Meiway s'est une nouvelle fois prononcé sur le sujet. '' Moi je vis en France et c'est à cause de tout ça que je vis en France, je n'ai jamais accepté l'injustice. Par la force des choses, mon destin m'a amené à être un homme très généreux sexuellement, la générosité n'est pas un défaut, c'est une qualité.

J'ai eu onze(11) enfants avec six (6) mères, vous me voyez en train de vivre en Côte d'Ivoire avec une CMU? Avec les 5 enfants, je vais payer 5000 Fcfa chaque mois...Mais quand j'arrive au CHU, la prestation, elle est de quelle nature si j'arrive avec ma carte CMU et je dis je suis malade, on me prend en charge totalement ou pas? Parce que moi qui vit en France, le terme CMU qui veut dire Couverture Maladie Universelle, ça veut tout dire, on te prend en charge totalement jusqu'aux médicaments, tu ne payes pas. Mais, ici, est-ce que c'est pareil? Du coup, ce qui m'interpelle, c'est l'appellation CMU, c'est ça qui me gène parce que la CMU que j'ai toujours connue et qu'on a copiée quasiment au niveau de l'appellation, ce n'est pas celle là. En France, on n'exige pas la CMU pour un retrait de permis de conduire, de passeport, un concours administratif, je suis désolé. Alors, il faut appeler ça la CMI(Couverture Maladie Ivoirienne)", a indiqué Meiway.

Puis d'ajouter: '' Dans le fond, c'est une très bonne chose car nous sommes un pays du tiers monde, la majorité populaire ici a besoin d'être assistée médicalement sur le plan social, c'est une très bonne idée mais dans la forme, il y a un problème. La lecture de la prestation n'est pas très claire, c'est-à-dire quand on a une CMU aujourd'hui, on bénéficie de quoi clairement ? Et c'est ça que je veux comprendre".