Coupe CAF : Les matches des barrages avec un duel ivoirien ASEC vs SC Gagnoa

La CAF a procédé ce mardi au tirage du tour de cadrage de la Coupe CAF au Caire avec un certain duel ivoirien entre l'ASEC et le Sporting club de Gagnoa pour une place en phase de poule du tournoi.

Un tour qui annonce des étincelles avec des affiches de haut vol qui ne manqueront d’attiser l’enthousiasme sur le continent. Duel maroco-tunisien entre la RS Berkane, tenante du titre de la compétition, et l’US Monastir. Le TP Mazembe reversé en Coupe de la Confédération, sera face à Royal AM FC d’Afrique du Sud. L’autre club sud-africain, Marumo Gallants, affrontera Al Ahli Tripoli de Libye.

Le tirage réserve un derby ivoirien entre l’ ASEC Mimosas et le SC Gagnoa pour une place au deuxième tour préliminaire de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Les joueurs de l’Asec Mimosas n’ont pu réaliser l’exploit attendu d’eux ce dimanche 16 octobre face au Horoya FC, à Conakry. Les Guinéens ont tenu en échec les Ivoiriens ( 1-1) en manche retour des préliminaires de la Ligue des champions africaine. Un nul synonyme d'élimination après la manche aller remportée par les Guinéens au score de 0-1.

Palmarès Asec Mimosas-SC Gagnoa

Si l’Asec domine le football en Côte d’Ivoire depuis belle lurette et a remporté la saison dernière la Ligue 1, Gagnoa a terminé à la deuxième place la saison dernière; ce qui lui a valu de prendre part aux éliminatoires de cette Coupe CAF. De plus, les protégés du nouveau président de la Ligue amateur de la Fédération Ivoirienne de football, Monsieur Issouf Diabaté, sont sur une bonne dynamique avec cette récente qualification face à l’équipe de Saoura. Notons que les deux équipes se connaissent bien pour s’être rencontrées à plusieurs reprises en première division ivoirienne.

Les deux équipes se sont rencontrées à 20 reprises et ce sont les poulains de Maître Roger Ouégnin qui ont l’avantage avec 10 victoires et 6 matches nuls contre 4 défaites. Leur dernière rencontre avait vu la victoire de l’Asec Mimosas sur le score de 2 buts à 0. C’était le 26 juin dernier. La première rencontre a eu lieu le 30 avril 2008 et le Sporting s’était incliné (1-3). Les matchs aller de ce tour de cadrage se disputent le 2 novembre, tandis que les matchs retour sont prévus le 9 novembre. En jeu, 16 places pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2022-2023.

Les matches retour seront joués à domicile

Voici les confrontations

AS Vita Club / RC Kadiogo vs FC St Eloi Lupopo (RD Congo)

Royal Leopards (Eswatini) vs AS Real Bamako (Mali)

TP Mazembe (RD Congo) vs Royal AM FC (Afrique du Sud)

Primeiro de Agosto (Angola) vs Future FC (Egypte)

ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) vs SC Gagnoa (Côte d’Ivoire)

Djoliba AC (Mali) vs AS FAR (Maroc)

Al Ahli Tripoli (Libye) vs Marumo Gallants (Afrique du Sud)

ASKO de Kara (Togo) vs CS Sfaxien (Tunisie)

Young Africans (Tanzanie) vs Club Africain (Tunisie)

Flambeau du Centre (Burundi) vs DC Motema Pembe (RD Congo)

Rivers United (Nigeria) vs El Nasr (Libye)

US Monastir (Tunisie) vs RS Berkane (Maroc)

Cape Town City (Afrique du Sud) vs USM Alger (Algérie)

AS Nigelec (Niger) vs Pyramids FC (Egypte)

La Passe FC (Seychelles) vs Diables Noirs (Congo)

Plateau United (Nigeria) vs Al Akhder (Libye)