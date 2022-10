Côte d'Ivoire - Primud 2022: Cissé Bacongo apporte son soutien à Molaré

Le commissaire général du Primud, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a été reçu ce mardi par le maire de la commune de Koumassi. Ce qui s'est passé.

Ce qui s'est passé entre Molaré et le maire Cissé Bacongo

Le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé (Primud), Soumahoro Mauriféré alias Molaré, s'est retrouvé au coeur d'une vive polémique qui a enflammé la toile ces derniers jours. En effet, il a été sévèrement pris à partie par Safarel Obiang, sacré Primud d'or 2019. Invité à l'émission Showbuzz sur Nci, le Safking avait fait savoir qu'il n'a pas encore reçu les clés de la villa qui lui a été promise, et avait déploré l'attitude du boss de Mgroup qui, selon lui, ne répondait pas ni à ses appels ni à ses messages.

‘’ Cette année, je ne suis pas intéressé par Le Primud. C’est un jeu qui valorise la culture ivoirienne, mais le pilier de ce mouvement, c’est-à-dire le créateur de ce mouvement n’est pas vrai et franc envers les gagnants de ce concours. Et c’est très déplorable … Pour un concours que j’ai gagné en 2019, jusqu’à présent, la maison n’est pas donnée. Jusqu’à présent, je n’ai toujours pas reçu la maison. Ils sont allés me présenter une villa inachevée, ils m’ont dit qu’ils vont finir, mais ils ne m’ont pas remis la maison, ça fait 3 ans aujourd’hui… Les gagnants des précédents concours n’ont pas encore reçu leurs récompenses, et toi (Molaré) tu ne les appelles même pas. Aucune explication … Molaré, c’est un vieux père que j’aime bien, mais là, il vient de me poignarder dans le cœur, et j’ai très mal’’, a-t-il déploré.

Une déclaration qui a déclenché une vive polémique sur la toile. Mais les choses sont finalement rentrées dans l'ordre puisque Molaré a trouvé un terrain d'entente avec Safarel. Après avoir réglé cette polémique, Molaré peut maintenant se consacrer à l'organisation des Primud 2022. Ce mardi, il a eu une rencontre avec le maire de la commune de Koumassi. Et il a fait un bref compte rendu de cette rencontre via un post sur sa page Facebook.

'' J’ai été reçu à la présidence de la République le jeudi 13 octobre 2022 par le Ministre CISSE BACONGO, par ailleurs Maire de la commune de KOUMASSI, qui avait accueilli le FESTI - PRIMUD 2019. Il a été sensible au thème de cette année pour les PRIMUD 2022, qui est le Rôle des industries créatives et de la culture dans la Réconciliation nationale et la bonne gouvernance. Et a encouragé l’initiative'', a écrit Molaré.