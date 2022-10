Classement FIFA - Football: Le Mali supplante la Côte d'Ivoire

Le Mali double la Côte d’Ivoire en prenant sa place au classement Fifa. Lors des deux dernières années, l’équipe nationale malienne est apparue plus compétitive que celle de la Côte d’Ivoire en termes de performances. En effet, les Aigles du Mali ont pu se percher à la place de devanciers devant les Eléphants de Côte d’Ivoire au classement mondial et africain.

Classement Fifa: Les Eléphants inquiètent

Depuis les années 2000 jusqu’en 2017, la Côte d’Ivoire était majoritairement recherchée parmi les cinq premiers lors des classements Fifa au niveau continental et souvent parmi les 20 premiers au mondial. Toujours devant les Aigles du Mali, les Eléphants ont réussi à passer 35 mois d’affilée en tant que leaders des équipes africaines de football entre 2011 et 2013. Mais, cette performance se voit menacée aujourd’hui malgré la qualité du groupe de Franck Kessié. Au regard des derniers classements Fifa, l’équipe nationale ivoirienne de football n’arrive plus à dépasser celle du Mali au niveau continental comme mondial.

Quand le Mali et la Côte d’Ivoire s’inversent les places au classement Fifa

Le rang des Eléphants est à saluer au niveau du classement Fifa. Mais, les efforts et la qualité du groupe des Eléphants, ne font pas bonne impression devant l’équipe nationale du Mali qui, depuis un certain temps, ne cesse de démontrer son leadership dans le milieu du football. Car, les Aigles du Mali améliorent de plus en plus leur rang au niveau continental voire mondial par rapport au groupe des Eléphants de Côte d'Ivoire.

En 2021, la Côte d’Ivoire occupait la 10ème place, derrière le Mali, 9ème, lors du classement Fifa africain et 56ème derrière le Mali, 53ème au mondial. Et en 2022, la Côte d’Ivoire est classée 48ème derrière le Mali, 46ème au mondial et 9ème derrière le Mali, 8ème au niveau continental. Des statistiques qui prouvent que les deux équipes nationales auraient renversé les rangs respectifs ces deux dernières années. Pendant ce temps, le Sénégal trône l’Afrique depuis le mois de Novembre 2018. Sadio Mané et ses partenaires sont classés 1ers au niveau continental et parmi les 20 premiers au classement mondial Fifa.

Yahafe Ouattara (stagiaire)