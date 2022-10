Côte d'Ivoire: La FIF sanctionne à nouveau la formation de Lys de Sassandra

La Commission de Discipline de la fédération ivoirienne de football (FIF) a sanctionné la formation du Lys de Sassandra. La raison.

La Fif inflige une amende à l’équipe de Lys de Sassandra

La Commission de Discipline de la fédération ivoirienne de football a décidé d'infliger une amende de 500.000 FCFA à LYS Sassandra FC suite à l'intrusion de certains supporteurs du club sur l'aire de jeu lors de la rencontre face au CO Korhogo à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. C’était le 1er octobre dernier au stade Robert Champroux de Marcory.

Au lendemain de cette scène, Hassan Hayek, ambassadeur de Lys de Sassandra , était monté au créneau pour cracher ses vérités aux supporters de ce club qui a gagné la sympathie des populations ivoiriennes suite à la défaite de Didier Drogba lors des dernières élections à la Fif

‘’ Lys de Sassandra! Ce qui c'est passé hier (1er octobre) au stade est déplorable ! Un supporteur qui s'est permis de descendre sur le terrain pour parler à l'arbitre… Il faut à un moment donné mettre les émotions de côté et dire ce qu'il en est réellement ! Les gens doivent se réveiller car le buzz est derrière nous et nous nous devons d'être compétitif pour avoir des résultats !

Ce n'est que les résultats qui amèneront le monde au terrain et le beau jeu !. Ce n'est pas Drogba qui est sur la pelouse et ce n'est pas lui qui va venir marquer des buts ! Nous avons été connu grâce au vote du président du lys pour Drogba mais dès lors où cela a créé un engouement autour de notre équipe, nous devons le bonifier et non pas dormir sur nos lauriers pour nous dire toujours : les gens vont continuer à venir à cause de Drogba ! Les joueurs doivent comprendre la chance qu'ils ont en étant filmé lors de chaque match à travers une chaîne internationale ! Aujourd'hui ils ont la chance d'être remarqué par les plus gros clubs du monde enfin s'ils sont vraiment ambitieux car ce n'est pas Drogba qui prendra son téléphone pour demander aux clubs de signer tel ou tel joueur ! Arrêtons de tout mettre sur les arbitres car si on marque et on concrétise nos occasions l'arbitre n'aura aucun rôle négatif à jouer ! La marque des faibles dans le football est de mettre toujours la faute sur l'autre quand les résultats ne viennent pas !", avait martelé Hassan Hayek.

Un peu plus de deux semaines apres cet incident, la Fif vient de sanctionner le Lys de Sassandra. C’est donc conformément à l’article 110 du Code disciplinaire de la FIF qui stipule que quiconque, d’une manière ou d'une autre, met en danger la vie d’un officiel, est sanctionné; « que le supporteur ayant menacé l’arbitre est reconnu comme un supporteur de LYS FC, la Commission de Discipline, présidée ce jour par le Vice-président Gogbe Bitti, a infligé une amende de 500.000 FCFA à Lys FC ».

Notons que ce n’est pas la première fois que Lys FC est sanctionnée par la Commission pour agissements de ses supporters. Et le club avait déjà payé ce même montant.