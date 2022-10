Démission de Liz Truss : Le signe d'un malaise au Royaume-Uni ?

La démission de Liz Truss a été annoncée le jeudi 20 octobre 2022. La Première ministre britannique était en fonction depuis seulement près de deux mois. La désormais ancienne cheffe de gouvernement a passé six semaines au 10, Downing Street.

Démission de Liz Truss : Le Royaume-Uni attend le nouveau PM

Le Royaume-Uni a appris la démission de Liz Truss le jeudi 20 octobre 2022. Le successeur de Boris Johnson a décidé de quitter sa fonction de Première ministre qu'elle occupait depuis six semaines. Liz Truss entre dans l'histoire de son pays en tant que la Première ministre ayant eu le mandat le plus court du XXIe siècle.

Arrivée à la tête du gouvernement du Royaume-Uni le 6 septembre 2022, deux jours avant la disparition de la reine Elizabeth II, l'ancienne secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a fait face à un échec de son projet de réforme budgétaire. Liz Truss n'a pas eu les faveurs du FMI (Fonds monétaire international).

Et pourtant, Liz Truss a émis le souhait de demeurer au 10, Downing Street. "Je veux accepter ma responsabilité et dire désolé pour les erreurs qui ont été faites", a déclaré la dirigeante conservatrice, dont le mandat semble moribond après six semaines au pouvoir. "Je resterai à mon poste pour tenir mes engagements pour l'intérêt national", s'était-elle exprimée.

Et Liz Truss de poursuivre : "Je voulais agir pour aider les gens à faire face à leurs factures d'énergie, pour m'attaquer à la question des impôts élevés, mais nous sommes allés trop loin et trop vite."

Il faut déjà penser au successeur de Liz Truss. Le nom de Rishi Sunnak revient sur les lèvres. Toutefois, selon elle le nouveau Premier ministre devrait être connu "d'ici à la fin de la semaine prochaine". Et si ce départ précipité de Truss était le signe d'un profond malaise au Royaume-Uni ?