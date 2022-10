Teeyah a-t-elle tourné le dos à la musique ? La chanteuse explique tout

La chanteuse et présentatrice télé ivoirienne, Teeyah, a-t-elle définitivement tourné le dos à la musique? Voici sa raponse.

Teeyah :''Il y a quelque chose d’énorme qui me demande beaucoup de temps et de sacrifice''

Teeyah, née le 23 mars 1983 à Boundiali, est une chanteuse, danseuse et actrice franco-ivoirienne. Sa carrière d'artiste-chanteuse a débuté dans le courant des années 2000 avec le titre ''Coupé décalé', un single qui la rendra populaire. Elle avait déja séduit les mélomanes grâce à sa collaboration avec le chanteur Kaysha sur la chanon "On dit quoi".

En 2004, Teeyah a publié son premier album studio, Metisse. Les chansons Trop de Souffrance, Couper Décaler et Je T'aime font sensation. La jeune chanteuse prend ses marques en Afrique, en Europe et dans les Caraïbes

C'est en 2006 que Teeyah a publié son deuxième album studio "Je veux vivre". On pouvait retrouver sur ce disque des chansons telles On va gagner, Micka et C'est ça l'amour, Dans la peau. Elle reçoit le premier prix de l'album musique de la diaspora lors des RTI Music Awards 2006.

Trois ans plus tard, la chanteuse a la douce voix a mis sur le marché son 3e baptisé Mise à nue. Le succès est au rendez-vous. Il faut dire que Teeyah a enregistré une chanson avec le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa avec le titre Bye Bye.

Talentueuse chanteuse, Teeyah est également une excellente animatrice et présentatrice télé. On l'a vue à l'œuvre ces dernières années sur La 3 et sur Fréquence 2. Et depuis quelques semaines, elle a posé ses valises à NCI.

Pour de nombreux observateurs, les nombreuses apparitions de la charmante Teeyah sur les plateau télé en tant que présentatrice est une preuve qu’elle a définitivement tourné le dos à la musique. Face à ces spéculations, la coach de The Voice Kids Afrique Francophone a apporté des précisions lors de son dernier passage à l’émission Showbuzz.

‘’…On voit que je sors de moins en moins de chansons, de singles, mais non dans le sens où la musique est toujours là, j’essaie de me dégager, ce n’est pas facile…je cherche toujours quand même un peu de temps pour aller en studio…la musique ce n'est pas du tout derrière moi. Pour l’instant, il y a quelque chose d’énorme qui me demande beaucoup de temps et de sacrifice…mais quand tout va être sur les rails, j’aurai peut-être plus de temps pour faire de la musique, donc j’arrive, je suis là…’’. a-t-elle soutenu.