Inondations dans le N’Zi : Belmonde Dogo au chevet des sinistrés

Le gouvernement, par le biais de la ministre Belmonde Dogo, a recemment apporté une assistance d’urgence de plus de 20 millions de F CFA aux familles sinistrées après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le centre-est de la Côte d’Ivoire, ces dernières semaines.

Côte d’Ivoire : Belmonde DOGO apporte son soutien aux sinistrés du N'Zi

Les conséquences de ces intempéries ont été désastreuses pour les localités situées en aval des cours d’eau, notamment dans la région du N’Zi. Le 8 août 2022, six quartiers de Dimbokro et le village Assika N’Ziblekro (département de Bocanda) ont fait les frais de plusieurs habitations inondées, mettant ainsi des centaines de familles dans une situation de vulnérabilité.

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a effectué le déplacement dans ces localités, ce lundi 24 octobre, pour apporter l’assistance d’urgence aux familles sinistrées avec des vivres et non vivres d’une valeur de 20 millions de F CFA.

Ce sont au total 592 familles sinistrées qui ont reçu le soutien de l’Etat pour faire face aux inondations et autres conséquences des pluies. Les familles ont reçu des vivres composés de sacs de riz, de cartons d’huile, de tomate, de produits de premières nécessités et du numéraire. En somme, c’est une aide de plus de 20 millions de F CFA que Myss Belmonde DOGO a remis comme soutien d’urgence, en attendant le retrait de l’eau des habitations.

« Face aux difficultés que vous vivez, nous ne pouvons pas rester insensibles à cette situation. Le Premier ministre nous a dépêchés à vos côtés pour vous apporter cette assistance d’urgence afin de vous permettre de pouvoir gérer le quotidien », a déclaré Myss Belmonde Dogo.

A Dimbokro et dans le village de Assika N’Zibelekro (département de Bocanda) cette assistance d’urgence apportée par le gouvernement aux familles sinistrées est la manifestation de la solidarité après que le fleuve N’Zi est sorti de son lit après les pluies du 8 octobre 2022. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

Mais « le gouvernement se tenait d’être à vos côtés et venir vous dire yako. Nous voulons dire yako au nom du chef de l’État qui a bien voulu prêter une oreille attentive aux cris et aux pleurs des fils et filles de Dimbokro», a ajouté l'émissaire du gouvernement.

La ministre a également salué la dynamique de solidarité transcrite à travers les efforts et la prompte réactivité des familles d’accueil pour apporter l’hospitalité aux sinistrées. « C’est cette Côte d’Ivoire Solidaire, toujours voulue par SEM le résident Alassane Ouattara. Nous tenons à dire merci aux villages qui vous ont accueillis, à tous ces ménages qui ont offert gites et couverts aux frères et sœurs sinistrés. Nous voulons dire merci pour l’élan de solidarité », a souligné la ministre.

Pendant ces moments d’échanges avec les populations, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté a exhorté les familles à quitter les zones ciblées à risque afin d’éviter des drames en cette saison de pluie.

« Je demande aux ménages de quitter ces zones à risques pour votre propre sécurité en évitant des drames. Si ces zones ont été déclarées à risque, il faudrait que vous quittez de peur que nous ayons à compter des morts », a-t-elle indiqué.

Au nom des bénéficiaires du village de la localité d’Assika N’ziblekro, Nanan Tangoua a tenu à remercier la ministre pour sa promptitude.

« Nous réitérons nos remerciements pour les nombreuses actions posées en faveur de tous les fils et toutes les filles du département de Bocanda. Votre arrivée est salutaire et un soulagement pour notre village », a- t-il fait savoir

Quant à Nanan Kouassi Koffi Kotio, qui s’exprimait au nom des bénéficiaires des six quartiers inondés de Dimbokro, il a transmis le soulagement des 522 familles.

« Je prends la parole pour traduire la reconnaissance de la population de Dimbokro, particulièrement les récipiendaires pour cet acte combien de fois salutaire, a-t-il dit. Nous voulons vous demander de bien vouloir transmettre au président de la République nos sincèrement remerciement. Nous sommes heureux d’être assistés. »

La ministre a profité pour rassurer les populations et les familles sinistrées que toutes les dispositions seront prises pour que les contrôles sanitaires soient effectués afin d’éviter les risques d’épidémie dû à la stagnation des eaux.