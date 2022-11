Emmanuelle Keita: ''Peter 007 a baissé ma culotte, je ne peux pas l'insulter''

Invitée à l'émission Showbuzz sur la chaîne NCI, l'influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keita s'est prononcée sur sa courte aventure amoureuse avec Peter 007.

Emmanuelle Keita revient sur son aventure amoureuse avec Peter 007

L'aventure amoureuse entre les blogueurs Peter 007 et Emmanuelle Keïta, avait démarré en grande pompe sur les réseaux sociaux en juillet dernier, avec une demande en mariage digne d'une film romantique.

Et c'est également en grande pompe qu'un peu plus de 4 mois plus tard, cette relation s'est achevée. C'est d'abord l'ex compagne de l'international ivoirien, Coulibaly Kafoumba, qui a donné l'information via un post sur sa page Facebook.

‘’Je vous informe que mon partenaire et moi avons décidé d’un commun accord de nous séparer. Je le remercie pour les moments partagés et lui souhaite tout le bonheur du monde dans la paix et la joie. Je ne me prononcerai plus jamais sur ce sujet et n’afficherai plus aucune relation pour ne plus avoir à me justifier‘’, a informé Emmanuelle Keïta.

Et la réplique de Peter 007 n'avait pas tardé. ''Je n’ai convenu de rien avec personne. De l’enfer, je suis parti depuis longtemps de moi-même. Tout ce qui brille, ce n’est vraiment pas de l’or. Je voulais une femme, je ne voulais pas de problème'', avait-il répondu. S'en était ensuite suivie une serie d'attaques réponses entre nos deux ex-amoureux.

En séjour présentement en Côte d'Ivoire , Emmanuelle Keita a été invitée à Showbuzz sur NCI. Émission au cours de laquelle, elle est revenue sur cette guéguerre avec Peter 007.

'' Çe n'est pas tous les passés qu'on a envie de survoler, il y a des passés qu'on a bien envie de laisser là ils sont", a lancé Emmanuelle Keita qui n'a pas voulu considérer son aventure avec Peter 007 comme une erreur de parcours.

'' Ce serait une injure, et mon éducation ne me permet pas d'insulter un homme qui a baissé ma culotte... c'est arrivé, c'est arrivé et on passe à autre chose''.