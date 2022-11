CAN Côte d'Ivoire 2023: La CAF et le COCAN dans la dernière ligne droite

La quiétude semble être revenue au sein du navire COCAN pour l'organisation de la Coupe d'Afrique d'Afrique des Nations de Football dont l'édition 2023 se joue en Côte d'Ivoire.

Le ministre Paulin Claude Danho définitivement écarté de l'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023?

Depuis mercredi, les dirigeants du football ivoirien, à l'exception du ministre des Sports, Claude Danho Paulin, sont réunis au Caire, en Egypte pour paufiner les derniers détails des préparatifs de la prochaine CAN réportée en 2024. C'est le siège de la CAF au Caire qui abrite la rencontre qui va durer trois jours, avant l'arrivée à Abidjan du président de la CAF, Patrice Motsepe pour la signature de l'Accord du pays hôte avec le gouvernement ivoirien.

La délégation ivoirienne est conduite par le président du Comité d'Organisation Local ("COL"), François Albert Amichia, et le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo. A cette occasion, le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a déclaré : "Je tiens à remercier le Président Diallo et le Président du COL, M. Amichia, d'avoir pris le temps de venir au Caire pour un échange de connaissances. Cet atelier est un élément important du processus de planification car nous ne pouvons pas attendre 2023, nous devons intensifier la préparation dès maintenant."

Il a ajouté : "Nous allons connaître un succès sans précédent lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Je n'ai aucun doute sur le fait que si nous poursuivons cette étroite relation de travail entre la CAF et le Comité d'organisation local, nous allons livrer la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies la plus réussie." Le président du COL, M. Amichia, a déclaré que l'atelier était une excellente initiative pour aligner les objectifs de la CAF et du COL.

Démarré mercredi 02 novembre, l'atelier a couvert les thèmes suivants : Compétitions, Commercial et Marketing, Télécommunications, TV. D'autres sujets seront abordés, notamment l'hospitalité, le médical, la sûreté et la sécurité, la billetterie, les finances, le juridique, le transport et la logistique et bien d'autres domaines fonctionnels.

Guerre de leadership

Il y a quelques semaines, des officiels du Cocan ivoirien ont eu des difficultés pour accéder au Stade d’Ebimpé, le plus grand en contruction dans le pays, prévu pour accueillir la CAN 2023. L'infrastructure étant placée sous le contrôle de l’Office national des Sports (ONS) qui répond du ministère des Sports. Même si après plusieurs négociations, les responsables du COCAN local ont finalement eu accès au stade d’Ebimpé, il n’en demeure pas moins que cet autre incident a laissé apparaître une relation difficile entre le comité d’organisation de la compétition en Côte d’Ivoire et le ministère des Sports.

Voici que désormais, chaque entité sait où se limitent ses compétences dans cette organisation qui devrait faire de la CAN 2023, un grand événement, sinon le tournoi le plus réussi comme espérer par la CAF.