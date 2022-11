Côte d'Ivoire - Danané: Comment Edwige Diety traduit en actes la vision de Ouattara

Les écoles primaires publiques de Goutro et de Zéalé, dans le département de Danané, en état de dégradation très avancé, viennent d’être réhabilitées par Madame Edwige Diety, présidente de la fondation KED et par ailleurs Vice-gouverneur du district des Montagnes en charge de la future région du Nimba.

Éducation nationale : Edwige Diety apporte un nouveau souffle à l'école dans le département de Danané

A Goutro comme à Zéalé, la " Mère Thérèsa " du Tonkpi a rendu nickel un bâtiment de 5 classes plus un bureau pour directeur. La remise des deux bâtiments de cinq classes chacun et un bureau pour le personnel administratif, a fait l’objet d’une cérémonie solennelle qui a eu lieu le Samedi 29 Octobre 2022, au sein desdits établissements scolaires.

Souemi Séraphin, conseiller pédagogique du préscolaire et du primaire du secteur Goutro, dans les mots de bienvenue, a témoigné de façon étonnante en ces termes : « En arrivant ici, les parents d'élèves m'ont confessé disposer de toutes les richesses sauf l'école qui fait cruellement défaut. Ils dénonçaient le manque d'infrastructures, de résultats scolaires et de matériels didactiques. Toute chose qui est source d'énormes retards chez nos enfants. L'action posée par la fondation KED et sa présidente, interpelle toute la communauté. Pour chacun de nous, Edwige Diety est un messie qui arrive au moment opportun, apportant une cure à un mal pernicieux», a-t-il révélé.

Avant d'ajouter : « Vos actions multiples partout dans le grand département, viennent apporter un soulagement à tout un système. Goutro est centre-lieu d'examen. L'an dernier, pour 282 candidats à l'examen d'entrée en sixième, nous n'avions obtenu que 82 tables-bancs dans ce groupe scolaire. Ce qui naturellement posait problème dans le bon déroulement desdits examens».

Sohou Gonto Patrice, chef du village de Goutro, s'est réjoui des importants travaux de réhabilitation menés par la fondation KED. « Votre amour pour l'humanité fait de vous désormais la fille de toutes les tribus du département», a-t-il indiqué.

Pour le sous-préfet de Danané, représentant le préfet, la rénovation de ces édifices scolaires est le témoignage de l'attention que porte la présidente de la fondation KED au cadre de vie et de travail des apprenants en vue de leur formation et de leur éducation. Aux populations présentes, Madame Edwige Diety a défini l'objet de sa visite du jour.

« La fondation KED s'engage toujours dans l'éducation. Je suis là pour vous remettre votre bâtiment. C'est ma modeste contribution à l'éducation dans le canton Lollé pour que nos enfants étudient dans des conditions saines. Et ce n'est qu'un début. Soulignons que nos actions s'inscrivent dans la politique du président Alassane Ouattara. Et la fondation KED qui l'a bien saisie, travaille à la mise en place de cette politique du président», a-t-elle déclaré.

Aux mamans venues en grand nombre, la Vice-gouverneur du district des Montagnes, a déclaré être également venue tenir ses engagements pris antérieurement. A elles, elle a fait le don d'une enveloppe d'un million de francs CFA et un lot de matériels destinés au démarrage du marché de Goutro.

A Zéalé et à Gbapleu, la " Mère Thérèsa" du Tonkpi a également apporté du réconfort à l'école par des dons importants de kits scolaires, des tonnes de ciment tout en incitant les femmes à devenir autonomes financièrement avec un soutien d'un million de francs CFA aux valeureuses femmes de Gbapleu.

Une correspondance de Sony WAGONDA.