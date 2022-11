France : Bruno Lemaire bientôt en visite à Abidjan

Bruno Lemaire séjournera en Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique d'Emmanuel Macron atterrira à Abidjan en décembre.

France : Bruno Lemaire rencontre Alassane Ouattara en décembre

Initialement prévue pour les 22 et 23 novembre 2022, la venue de Bruno Lemaire a dû être reportée "en raison de l'absence programmée d'Alassane Ouattara", rapporte Africa Intelligence.

Finalement, le ministre de l'Économie et des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la République de France effectuera une visite en Côte d'Ivoire courant décembre. On se rappelle que fin avril 2021, Bruno Lemaire s'était rendu à Abidjan. Il était question pour le ministre français d'inviter le président ivoirien au sommet sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne devant se tenir à Paris en mai.

Cependant, la visite de l'ex-normalien français avait aussi pour objectif de se pencher sur la coopération économique et financière entre la France et la Côte d'Ivoire.

Pour l'occasion, Lemaire était accompagné d'Emmanuel Moulin, le directeur général du Trésor public, de Paul Teboul, le responsable, ainsi que trois de ses conseillers. Il occupe le poste de ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique depuis le 17 mai 2017.