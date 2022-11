Côte d'Ivoire : Nommé par Blé Goudé, Boga Sako victime de vol

Boga Sako Gervais, le président de la FIDHOP (Fondation ivoirienne pour les droits de l’homme et la vie politique), a été victime d’une agression le mercredi 2 novembre 2022 dans la commune de Cocody. L’avocate de la Fondation ivoirienne pour les droits de l’homme et la vie politique, Me Roselyne Aka-Serikpa a produit une déclaration.

Côte d’Ivoire : Qui en veut à Boga Sako Gervais ?

Selon un communiqué publié par Me Roselyne-Aka Serikpa, le mercredi 2 novembre 2022, "le vehicule du docteur Boga Sako Gervais, president de la Fondation ivoirienne pour les droits de l’homme et la vie politique (FIDHOP), a fait l’objet d’un cambriolage, sur l’esplanade du restaurant Da Carmen d’Akouedo".

Les explications fournies par l’avocate ivoirienne font savoir qu' en moins d’une dizaine de minutes, des bandits sont parvenus à casser la vitre arriere du vehicule de Boga Sako avant d’emporter son sac comportant son ordinateur portable, son chequier, son argent et son telephone portable.

"Le commissariat de police du 18e arrondissement à proximité a été immédiatement saisi, pour un constat. suivi d’une plainte contre x, avec reserve de constitution de partie civile", ajoute Me Roselyne-Aka Serikpa qui précise que la FIDHOP suit de près, les suites à donner à cette affaire.

Il est important de souligner que Boga Sako Gervais a été copté par Charles Blé Goudé en tant que président du comité d’accueil pour son retour à Abidjan prévu pour le samedi 26 novembre 2022. Cette agression serait-elle en rapport avec le rapprochement du patron de la FIDHOP avec le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) ? Seules les enquêtes pourront situer.