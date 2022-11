France: Rohff se fait dézinguer par Wejdene, Booba jubile

La rivalité monstre qu’entretiennent Rohff et Booba depuis plusieurs années, n’est pas prête de s’estomper. Par contre, elle prend de l’ampleur et devient de plus en plus vertigineuse ces derniers mois. Ces deux stars du rap game français, avaient prévu à un moment de s’affronter sur un ring de boxe mais ce combat inédit a été avorté in extrémis. Désormais Rohff se concentre sur l’organisation de son prochain spectacle à Bercy mais n’est toujours pas à l’abri des piques du B20.

Booba se moque de Rohff

Quelques jours après la sortie officielle de sa collaboration avec Gato, Booba s’est fait illustrer à nouveau par ses provocations à l’endroit de Rohff. Ce dernier prépare un gros concert à Bercy le 15 novembre prochain comme on a pu le remarquer sur ses réseaux sociaux.

A cette occasion, le rappeur a dévoilé son tout nouveau morceau, un savant mélange de puntch et de sonorité drill, dans lequel l’artiste a envoyé une petite pique à Wejdene: « Mon fils peut soulever Wejdene, bah ouais c’est un 2004 », peut-on lire sur son réseau social.

Mais pour la jeune chanteuse française, ces propos de Rohff, sont très déplacés. Révoltée et énervée, elle a tenu à réagir. Pour le moins qu’on puisse dire, sa réaction a été électrique et véhémente.

« Avant de penser que ton fils peut me soulever, pense à trouver des solutions pour soulever ta propre carrière. Si t’avais une fille est ce que tu dirais ça ? Un grand papa comme ça », a-t-elle lancé sur son compte Instagram.

Toujours à l’affût de ses embrouilles, Booba s’est empressé d’en rajouter une couche, en provoquant davantage Rohff avec qui il est en guerre ouverte depuis plusieurs années. Sur son compte Twitter, le Kopp a envoyé une photo de son fils Omar en train de jouer avec ce qui ressemble à un smartphone. En légende, on peut lire « Wejdene, check tes dm ».