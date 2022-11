Côte d'Ivoire: Solibra chute de 80% au premier semestre 2022

Dans un contexte d’inflation et d’impact de la crise en Ukraine, Solibra a vu son resultat baisser au premier semestre 2022. Son revenu, son résultat d’exploitation et son résultat net ont baissé respectivement de 1,8 %, 73 % et de 80 %.

Solibra : Les statistiques, selon le groupe Castel

Avec 2,95 millions d’hectolitres distribués fin juin 2022 contre 3,243 millions d’hectolitres fin juin 2021, c'est une baisse de 9,2 %.

Avec cette baisse des quantités, le chiffre d’affaires a diminué de 2% et s’est chiffré à 120,88 milliards FCFA contre 123,14 milliards FCFA à la même periode l’année dernière.

Par ailleurs, le groupe a arrêté la production et la distribution des produits Coca Cola. Mais le groupe rassure que cet arrêt devrait avoir un impact limité sur ses performances.

Le résultat d’exploitation a été divisé par 3,72 et s’est établi à 6, 274 milliards FCFA. Cette chute s’explique par la baisse des volumes de vente et la hausse des coûts logistiques.

Enfin, le bénéfice net a baissé de 36,591 milliards FCFA à fin juin 2021 à 18, 691 milliards FCFA à fin juin 2022. Les perspectives sont positives, selon le groupe.

« Malgré un contexte très difficile qui devrait durer plusieurs mois encore, Solibra saura de nouveau s’adapter et rebondir grâce à ses équipes compétentes et motivées, comme cela a déjà été le cas dans le passé », a déclaré Eric Samson, le Directeur Général de Solibra.

Rita Sorgho www.afrique-sur7.ci