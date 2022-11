Maroc: Inauguration d'une synagogue construite dans une Université

Au Maroc, l'université polytechnique Mohammed VI a inauguré à la fin du mois d'octobre une synagogue sur son campus. C'est une première du genre dans le monde arabe.

Maroc: Inauguration d'une synagogue à l'université polytechnique Mohammed VI

C'est un évènement inédit au Maroc mais aussi dans le monde arabe. Pour la première fois, une synagogue a été construite au sein d'une université. L'édifice en question a été érigé dans l'enceinte de l'université polytechnique Mohammed VI (UM6P), l'une des plus grandes universités du pays dotées d'infrastructures futuristes et holistiques a relayé plusieurs médias marocains et israéliens en l'occurrence i24News.

Baptisée la < La Main de Dieu >, la synagogue servira de lieu de prières, mais aussi de conférences et de rassemblement.Cette bâtisse religieuse a été inaugurée en présence d'un parterre de personnalités. En effet, Elie Abadie, le grand rabbin du Conseil juif des Emirats Arabes Unis, Magda Haroun, la présidente de la communauté juive égyptienne et Jacky Kadoch, le président de la communauté juive de Marrakech-Essaouira sont entres autres les personnalités qui ont assisté à l'inauguration de l'édifice.

Un projet qui est le fruit des Accords d'Abraham

Ce projet s’inscrit dans la continuité des accords d’Abraham, qui ont permis à Israël et au Maroc de rétablir des relations diplomatiques en décembre 2020. Il est le fruit de la collaboration entre l’association Mimouna, une organisation marocaine musulmane qui promeut l’héritage juif du pays, et la Fédération sépharade américaine, qui a des bureaux dans le royaume.

«Ce n'est pas une grande synagogue, mais elle peut accueillir un minyan (le minimum de 10 hommes requis pour les services de prière juifs publics, NDLR) », a expliqué le fondateur et président de Mimouna, El Mehdi Boudra, à nos confrères de i24News. « Le judaïsme marocain fait vraiment partie de la société marocaine depuis 2 000 ans. Le Maroc est aussi une terre juive et nous célébrons traditionnellement la diversité du Maroc », a-t-il poursuivi.

Rappelons que cet édifice a été construit juste à côté d'une nouvelle mosquée.