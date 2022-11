Coupe du Monde : Le Sénégal, l’espoir de plusieurs supporters africains

La coupe du monde de football est l’évènement sportif le plus regardé dans le monde. Prévue ce 22 novembre 2022 au Qatar, la coupe du monde fait actuellement l’objet de toutes les attentions des fans du ballon rond. Sur les 32 équipes qualifiées, on trouve 5 pays africains dont le Sénégal semble être le concurrent le plus attractif et effrayant.

Sénégal, un pays capable d’inscrire sa propre histoire à cette coupe du Monde

Alors que le Sénégal vient d’inscrire son histoire en matière de football africain en remportant la CAN 2022 au Cameroun, la qualité du groupe sénégalais fait bonne impression et donne plus d’assurance aux supporters africains.

Depuis le 19 novembre 2021, le groupe de Sadio Mané a battu le record de longévité à la première place du classement FIFA au niveau africain avec 36 mois de règne contre 35 mois pour la Côte d’Ivoire.

Alors classée parmi les 20 premières équipes nationales en 2022, cette équipe sénégalaise semble avoir du potentiel pour inscrire son histoire à la coupe du monde après celle de la CAN.

La qualité du groupe sénégalais reste convaincante

Sadio Mané est sans aucun doute un atout confortable pour le Sénégal. Aujourd’hui, meilleur joueur africain et deuxième meilleur joueur mondial, sa détermination et sa persévérance pour le ballon d’or européen, pourraient être bénéfiques à son pays.

A peine arrivé en Bundesliga, le nouvel attaquant bavarois compte actuellement 6 buts et 3 passes décisives en 13 matchs. Ainsi, le capitaine des lions indomptables, reste une source de motivation pour son groupe.

Vainqueur de la CAN 2022 et qualifié pour le mondial, Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais est en ce moment le meilleur entraineur africain. Vu que les services de l’ancien international sénégalais ont amené les lions de la Teranga sur le toit de l’Afrique.

En plus de ce joyau potentiel que détienne le pays, Edourd Mendy, l’actuel meilleur gardien en Afrique, fait partie également des 10 meilleurs gardiens du monde.

L’équipe sénégalaise séduit naturellement les supporters

« Mon favori pour la coupe du monde ? Le Sénégal », a répondu Didier Drogba au jeu de questions-réponses en vidéo le 16 octobre dernier, la veille de la remise du ballon d’or.

L’ancien capitaine des Éléphants, ne manque pas d’exprimer sa compassion pour cette équipe nationale et plus particulièrement pour l’ancien attaquant des Reds Devils. Pour qui, cette équipe est bien partie pour hisser haut le drapeau sénégalais.

Beaucoup d’internautes s’inscrivent dans la même logique que l’emblématique international ivoirien, en se montrant supporters du Sénégal, en l’occurrence de la plupart des supporters ivoiriens.

Même si Samuel Eto’o prédit une finale entre le Cameroun et le Maroc lors de son entretien avec FIFA, il souligne que les équipes africaines auraient acquis suffisamment d’expériences pour participer à une coupe du monde, et pourquoi pas la remporter.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci