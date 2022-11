Coupe du monde 2022: La liste des 26 Lions du Maroc, connue

Dans le groupe F avec la Belgique, la Croatie et le Canada, le Maroc devra sortir le grand jeu lors de la Coupe du monde Qatar 2022 pour espérer disputer le deuxième tour de la compétition. Pour ce gros challenge, Walid Regragui pourra compter sur 26 Lions de l’Atlas. Cette liste du technicien de 46 ans qui sera à la tête des Lions de l’Atlas pour une première phase finale, est une mixture entre des joueurs expérimentés à l’instar d’Achraf Hakimi et de jeunes pouces à l’image de la pépite du RC Genk, Bilal El Khannouss.

Walid Regragui a publié la liste du Maroc pour la Coupe du monde Qatar 2022

Ce jeudi 10 novembre 2022, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc a dévoilé les 26 joueurs qui vont représenter le Maroc à la 22 e édition de la Coupe du monde. Le technicien marocain a fait confiance à des cadres comme : Romain Saiss, Achraf Hakimi, Achraf Hakimi et Hakim Ziyech qui figurent tous sur cette liste. L’autre fait marquant de cette liste de Walid Regragui, est la première sélection de la jeune pépite belgo-marocaine, Bilal El Khannouss qui a choisi de porter les couleurs du Maroc au détriment de la Belgique.

En conférence de presse, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a donné des précisions par rapport au programme de la sélection avant le début de la compétition. «Les joueurs vont nous rejoindre le 13. Ceux qui joueront à ce moment-là, ils nous rejoindront directement à Doha parce qu'il y aura beaucoup de voyages donc ils doivent bien récupérer. Je sais que j'ai pris des décisions importantes et il y aura des déçus et des heureux. Mais on a beaucoup travaillé avec le staff pour faire cette liste et c'est la meilleure possible pour défendre nos couleurs lors de la Coupe du monde», a-t-il déclaré.

Liste des 26 Lions de l’Atlas

Gardiens : Yassine Bounou, Munir El Khajoui, Reda Tagnaouti.

Défenseurs : Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Yahya Attiatallah, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Badr Banoun.

Milieux de terrain : Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Yahya Jabrane, Abdelhamid Sabiri, BilalEl Khannouss, Amine Harit, Ilias Chair.

Attaquants : Hakim Ziyech, Abderrazak Hamdallah, Youssef En-Nesyri, Abdessamad Ezzalzouli, Zakaria Aboukhlal, Sofiane Boufal, Walid Cheddira.