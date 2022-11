Côte d'Ivoire: Un géant pharmaceutique chinois s'installe à Grand-Bassam

FOSUN PHARMA, premier groupe chinois dans le domaine de la production de médicaments débarque en Côte d'Ivoire. Le géant pharmaceutique a décidé de poser ses valises dans la ville de Grand-Bassam, a annoncé Pierre N'gou Dimba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Côte d'Ivoire : FOSUN PHARMA investit 50 milliards de F CFA à Grand-Bassam

FOSUN PHARMA, premier groupe chinois en matière de production de médicaments s’installe. Le lancement du projet de construction de la plateforme de fabrication et de distribution de médicaments à Grand-Bassam a eu lieu le jeudi 10 novembre 2022 en présence de Pierre N'gou Dimba. Le projet a une valeur de 50 milliards de francs CFA.

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a annoncé qu'à terme, "cette plateforme permettra de produire plus de cinq milliards de comprimés par an.

"Pour la Côte d’Ivoire et son président SEM Alassane Ouattara, c’est un pas important vers l’ambition de booster l’industrie pharmaceutique locale. L’objectif est de passer de 6 % à 30 % de la couverture des besoins nationaux en médicaments d’ici 2030", a dit le président du conseil régional de l'Agnéby-Tiassa.

Pierre N'gou Dimba est convaincu que la Côte d'Ivoire peut relever ce défi. "Cela est possible !", a-t-il insisté pour dire. "Le développement du vaste programme hospitalier et la généralisation de la Couverture maladie universelle, représentent un important marché de médicaments pour les industriels du secteur", s'est exprimé le ministre ivoirien.