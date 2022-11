Football: Max-Alain Gradel, une pépite ivoirienne jamais oubliée

Max-Alain Gradel est le seul Eléphant détenteur de la CAN 2015 à être toujours sollicité en équipe nationale. Connu avec les générations passées sous la houlette de Didier Drogba et de Yaya Touré, l’international ivoirien poursuit son histoire avec l’équipe nationale. Quel est ce milieu défensif qui reste important pour la sélection ivoirienne ? Biographie de Max-Alain Gradel.

Le parcours à multiple clubs de Max-Alain Gradel

L’international ivoirien commence sa carrière footballistique en France avec le Championnat sport dans le 18ème arrondissement de Paris. Par la suite, Max-Alain Gradel continue sa formation avec Leicester City de 2007 à 2010 où il sera prêté la même année à AFC Bournemouth. Là-bas, l’international ivoirien marque 10 buts en 38 matchs. L’année suivante, c’est-à-dire en 2009, il est prêté à Leeds United et marque 3 buts en 16 matchs.

Alors, apprécié par le club anglais, il finit par obtenir un contrat d’une saison de 2010 à 2011 à Leeds United. Le trentenaire marque ainsi 22 buts sur 69 matchs avant d’être transféré à AS Saint-Etienne pour un contrat de trois ans, de 2012 à 2015. Sur les centaines de matchs joués, Max-Alain Gradel fait une trentaine de réalisations où il obtient la coupe de la Ligue.

Au terme de son contrat, il retourne à AFC Bournemouth en 2015 pour deux saisons mais n’a malheureusement pas fait grande impression. C’est ainsi que l’international ivoirien est prêté à Toulouse FC en 2017 où il démontre une grande performance en marquant 11 buts sur 35 matchs. Jugé intéressant, il signe en 2018 un contrat de deux ans avec Toulouse FC jusqu’en 2020. Il finit par s’engager finalement depuis lors avec Sivassport où il évolue au poste d’ailier gauche.

Max-Alain Gradel en équipe nationale

Max Gradel a déjà joué plus de 100 matchs sous les couleurs de la Côte d’Ivoire. C’est depuis le 27 Mars 2011, grâce à François Zahoui, que Max-Alain Gradel fait ses débuts en équipe nationale avec le groupe des Didier Drogba lors des éliminatoires de la CAN 2012. Assistant aux premiers matchs, Gradel fait parler de lui après la victoire 6-2 au match retour contre le Bénin le 5 juin 2011. Sélectionné par la suite par Hervé Renard, Alain Gradel a été une pièce maitresse pour l’obtention de la CAN 2015.

Max-Alain Gradel, le joueur le plus vieux de l’effectif ivoirien ?

Né le 30 Novembre 1987 à Abidjan de père Bété et de mère Abbey, Max-Alain Gradel compte aujourd’hui 34 ans et continue d’attirer l’attention des sélectionneurs ivoiriens. De François Zahoui, en passant par Sabri Lamouchi, Hervé Renard jusqu’à Jean-Louis Gasset, le milieu ivoirien a réussi à séduire ses entraineurs en étant toujours sélectionné. Depuis lors, il a retenu l’attention de tous les ivoiriens jusqu’aujourd’hui où il continue de donner satisfaction sur le terrain.

Palmarès de Max-Gradel

En 2009, Max-Alain Gradel gagne son premier trophée collectif sous les couleurs de Leeds United (EFL LEAGUE ONE). Ensuite, il obtient lors de la saison 2012-2013, la coupe de Ligue à AS Saint-Etienne. En 2015, il décroche la CAN avec les Eléphants de Côte d’Ivoire et en 2022, il gagne la coupe de Turquie

Durant la saison 2020-2021, Max Gradel a marqué le championnat turc en étant à la tête du classement des ailiers. Avec ses 11 buts et 14 assistés, Gradel est sacré du prix de meilleur ailier de la Super Lig Best Awards tenue le mercredi 27 octobre 2021.

Vie de couple de l’international ivoirien

Après son mariage en 2007 avec Flora Kanel Bougouleï, mère de ses deux enfants, Max-Alain Gradel divorce et se remarie en 2021 avec la jeune malienne du nom de Marina Keita.

Statistiques de Max Gradel 2022-2023

En Turquie à Sivasspor, le milieu défensif ivoirien a déjà joué 18 matchs au cours desquels il a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives. Malgré son âge, l’international continue de donner satisfaction en club tout comme au pays.

Yahafe Ouattara : Rédacteur www.afrique-sur7.ci