PSG: Achraf Hakimi s'exprime sur le retour à la défense à 4

Achraf Hakimi a participé à la brillante victoire (7-2) du PSG mardi 25 octobre en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. L’international marocain s’est prononcé d’ailleurs sur cette belle performance collective et est revenu également sur son cas personnel à l’issue de cette rencontre.

Achraf Hakimi se réjouit de la belle performance du PSG contre le Maccabi Haïfa

Titulaire indiscutable au sein du groupe parisien, Achraf Hakimi a été aligné sans grande surprise mardi au Parc des Princes contre le club israélien du Maccabi Haïfa à l’occasion de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue européenne des Champions. Si le défenseur marocain n’a pas marqué dans ce match, il s’est montré déterminant dans son secteur défensif en bloquant les rares assauts du Maccabi Haïfa et en se projetant régulièrement vers l’avant pour centrer. Le marocain a également apporté la supériorité numérique à la ligne offensive qui a été à la hauteur dans ce duel. En effet, Messi, Neymar, Kylian Mbappé ont tous marqué dans cette rencontre permettant ainsi au champion de France de s’imposer (7-2) et de valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Pour Achraf Hakimi, cette victoire éclatante du club français augure de très bonnes choses pour la suite de la saison. «On a fait un bon match, on est très content. On a eu l'objectif d’aller au tour suivant. On a marqué beaucoup de buts et on espère avoir la première place maintenant à la fin. »a-t-il lancé.

Achraf Hakimi: « Tout va bien dans ce système »

Alors que plusieurs observateurs estiment qu'Achraf Hakimi ne se sent pas à l’aise avec le retour au dispositif à 4 défenseurs, le concerné réfute entièrement cette version.

«La défense à 4 ? Le coach a changé le système pour essayer des choses. Tout va bien dans ce système, on a plus de joueurs au milieu, ce qu’aime le coach. Ça nous laisse de bonnes possibilités. (...) Si les trois restent comme ça, c’est possible de faire beaucoup de choses. On est content qu’ils aient tous marqué. Il faut continuer comme ça », assure le natif de Madrid au micro de RMC Sport après la rencontre.