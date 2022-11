Côte d'Ivoire : La mairie d' Adjamé en partenariat avec le CIDJ de Paris

Une délégation de la mairie d' Adjamé a effectué une visite au siège du CIDJ ( Centre d'information et de documentation jeunesse) à Paris, en France, le lundi 7 novembre 2022. Les émissaires du maire Farikou Soumahoro ont échangé avec Sophie Bosset Montoux, la directrice générale du centre créé en 1969.

Côte d'Ivoire : La mairie d' Adjamé signe un partenariat avec le CIDJ

À l'initiative du député-maire Farikou Soumahoro, une délégation de la mairie d' Adjamé composée de Dobo Deby, chef de service de la vie associative, de l'emploi des jeunes et du renforcement des capacités, de Ange Kademin et Akré Corneille, tous deux agents d'opération et Ouattara Basile, conseiller technique a séjourné au CIDJ le lundi 7 novembre 2022.

Ouattara Basile et ses collaborateurs ont été reçus par Sophie Bosset Montoux, la directrice générale du Centre d'information et de documentation de Paris. Les échanges ont tourné autour du dynamisme de la coopération entre le CIDJ et la mairie d' Adjamé, mais aussi des nouvelles perspectives.

"Nous avons eu un entretien extrêmement fructueux avec madame Sophie Bosset Montoux, directrice générale du CIDJ. Il s'agit d'une mission qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le Centre d'information et de documentation jeunesse dont l'objectif est d'améliorer la qualité et la pertinence de nos programmes en faveur des jeunes", a dit Dobo Deby, coordonnateur et Promoteur du PCJ (Projet communal pour les jeunes).

Sekon lui, ce partenariat entre le PCJ et le CIDJ marque l'expression d'une volonté affirmée du premier magistrat de la commune d'Adjamé à faire du Programme communal pour les jeunes, un instrument efficace dans la résolution de l'épineuse question du chômage des jeunes de sa commune.

Pour sa part, la première responsable du CIDJ S'est félicitée de toutes les initiatives innovantes du maire Farikou Soumahoro en faveur des jeunes. Par ailleurs, elle a réaffirmé sa détermination à accompagner la mairie d'Adjamé dans l'orientation et la formation des jeunes.

Le Centre d'information et de documentation jeunesse a 53 années d'existence et compte plus de 1 150 réseaux de proximité avec les jeunes.