Terrorisme: Le Burkina Faso et le Mali accordent leurs violons dans la lutte

Le ministre malien de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio CAMARA, accompagné du Chef d'Etat-major général des armées (CEMGA) et de plusieurs officiers maliens, ont effectué le vendredi 11 novembre, une visite d’amitié et de travail à Ouagadougou. La délégation a été reçue par le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Le Colonel Sadio CAMARA était porteur d’un message du Président Assimi GOÏTA à son homologue burkinabè, au sujet de la lutte contre le terrorisme.

Mutualiser les efforts dans la lutte anti-terrorisme

Le ministre malien en charge de la Défense était porteur d’un « message de fraternité du Président de la Transition au Mali, le Colonel Assimi GOÏTA à son frère et homologue le Capitaine Ibrahim TRAORE ». Le Président de la Transition, qui a eu un tête-à-tête avec le ministre malien en charge de la Défense, a félicité les Forces armées maliennes pour cette approche bilatérale, qui permet aux deux pays de partager leurs expériences pour des victoires futures dans la lutte contre le terrorisme.

La délégation a eu une séance de travail avec leurs homologues du Burkina Faso. Ils ont ensemble passé en revue le partenariat entre les deux pays dans l'optique de renforcer la lutte contre le terrorisme, un ennemi commun qui endeuille leurs populations respectives.

« Nous avons reçu les instructions de nos Chefs d’Etat, de se mettre ensemble, de mutualiser non seulement les efforts mais aussi les moyens afin de faire face à notre ennemi commun et pour le bien-être de nos populations », a déclaré le ministre malien de la Défense, le Colonel Sadio CAMARA, a l’issue des échanges.

Le Ministre d'État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants du Burkina Faso s'est dit optimiste face au renforcement de la coopération entre les deux armées et a félicité les deux Chefs d'état-major Généraux des Armées pour les succès engrangés dans les opérations militaires conjointes. Il les a exhortés à poursuivre la mise en place de stratégies communes conformément aux instructions des deux Chefs d'Etat.

Pierre Oued : www.afrique-sur7.ci