Yango: Voici pourquoi les prix des courses changent en permanence

Le district d’Abidjan compte 10 000 taxis-compteurs déclarés et environ 19 000 non déclarés. Des véhicules auxquels il faut ajouter les milliers de « wôro wôro », « gbaka » (minibus) et les VTC comme yango. Un véritable capharnaüm qui transforme les heures de pointe et de pluie en cauchemar routier dans la capitale économique ivoirienne.

‘’Les embouteillages‘’, raison d’inflation des prix chez yango

Plusieurs personnes se plaignent du fait que lors des heures de pointe ou lors de la pluie, les tarifs changent et deviennent plus coûteux sur le VTC.

En effet, c’est pour cette raison que les personnes qui arrivent à utiliser Yango sans payer cher s’arrangent du mieux qu’elles peuvent, à commander un Yango en dehors des heures de pointe.

Aux heures de pointe, les tarifs des courses sur Yango flambent du fait du nombre élevé de demandes de courses simultanées dans un premier temps et aussi à cause des embouteillages. Dans ce cas, les prix deviennent deux fois plus chers que d’habitude.

Notamment soit vous le faites bien avant le rush hour ou beaucoup plus tardivement pour bénéficier de courses à des tarifs raisonnables.

L’application calcule le prix automatiquement à la fin du trajet. Si vous avez indiqué le point de destination avant de commander, l'application vous affichera tout de suite le coût de la course.

Yango est une application mobile de type VTC, un acronyme pour Voiture de Transport avec Chauffeur qui permet de vous rendre où vous voulez, simplement en commandant une course.

Toute personne détentrice d’un téléphone intelligent peut installer l’application Yango (sur son mobile), que vous soyez utilisateur iOS ou encore Android, comme c’est le cas pour la majorité des gens en Côte d’Ivoire.

Rita Sorgho www.afrique-sur7.ci