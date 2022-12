L'Eglise Harriste va célébrer son patriarche-président Mondial Faustin Adjaco Nanguy

18 décembre 2011-18 décembre 2022, cela va faire exactement 11 ans que Son Eminence Faustin Adjaco Nanguy a été consacré patriarche-président Mondial de l’Eglise du Christ-Mission Harris dite l'Eglise Harriste. En prélude à cette célébration de consécration, la communauté de foi créée par le Prophète Willam Wadé Harris a organisé le mercredi 14 décembre un dejeûner de presse à la salle polyvalente de Vridi-cité dans la commune de Port-Bouët pour entretenir les fidèles et les journalistes sur le thème : ‘’Eglise Harris, hier, aujourd’hui et demain’’.

11ème anniversaire de consécration du patriarche-président Mondial de l'Eglise Harriste: La paix en Côte d’Ivoire au cœur de la célébration

Avant de dérouler le contenu du thème, le patriarche-président Mondial de l’Eglise du Christ-Mission Harris dite l’Eglise Harriste qui en est le troisième, a fait savoir que sa communauté de foi à 100 ans et lors du 11ème anniversaire de sa consécration, il y aura un culte d’action de grâce pour dire merci à Dieu suivi de prières pour la paix en Côte d’Ivoire. L’Eglise Harriste dont le siège est à Petit-Bassam (Port-Bouët) compte 36 régions avec 82 prédicateurs et plus de 500 églises dans le monde. Pour ce faire, elle est implantée au Bénin, Togo, Burkina Faso et en France.

Trois principales articulations étaient au menu du thème susmentionné à savoir la naissance de l’Eglise du Christ-Mission Harris et son évolution, le troisième patriarcat : avènement et acquis et les perspectives pour l'Eglise Harriste. Concernant le premier point, Son Eminence Faustin Adjaco Nanguy a indiqué que l'Eglise Harriste est née à la suite de la mission salvatrice et divine réalisée entre 1913 et 1915 en Côte d’Ivoire par le Prophète Willam Wadé Harris venu du Libéria. Elle se reclame de la famille des Eglises chrétiennes. Parce que le seul Livre Saint qu’elle utilise comme instrument de conduite est la Bible, la parole qui vivifie.

Au niveau du deuxième point, le troisième patriarche-président Mondial de l'Eglise Harriste, souligne que son patriarcat s’est déroulé dans un contexte extrêment difficile. ‘’La Côte d’Ivoire sortait d’une grave crise postélectorale qui avait considérablement désagrégé le tissu social. Et au plan interne, l’Eglise Harriste était confrontée à plusieurs défis’’, explique-t-il. La commnunauté de foi dispose d’une école de formation théologique et biblique Harriste à Bingerville.

Quant au troisième point, il y a eu des séminaires éclatés au mois de novembre dernier, qui ont permis le récensement général des fidèles de l’Eglise Harriste, l’organisation administrative de l’Eglise Harriste par localité, la mise en place d’un fonds communautaire, l’implantation de l’Eglise Harriste à travers les autres régions du pays et dans au moins 20 autres pays de l’Afrique et dans le monde d’ici 2050, etc.

Après le déroulé du thème savamment apprécié par les fidèles chrétiens de l’Eglise Harriste, à la fin de ce dejeûner de presse marquant le 11ème anniversaire de consécration du patriarche-président Mondial de l’Eglise du Christ-Mission Harris dite l’Eglise Harriste, Son Eminence Faustin Adjaco Nanguy, le premier volume du repertoire des cantiques Harristes a été présenté. Il compte 1100 cantiques chantés en 18 langues de la Côte d’Ivoire classés par type d’événement et temps liturgique composé de 19 pages. La présentation du poster officiel de Son Eminence Faustin Adjaco Nanguy et la vente aux enchères des produits à l’éffigie du Patriarche ont mis un terme à la cérémonie.

Infos: P.B.