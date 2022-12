4è édition Who's who in Côte d'Ivoire: 113 personnalités mises en exergue

La troisième édition de présentation de l'ouvrage évènement Who's who in Côte d'Ivoire, s'est tenue, mercredi 14 décembre 2022 à Abidjan. 113 portraits et 800 pages contre 632 en 2021.

Who's who in Côte d'Ivoire : Promouvoir l’excellence ivoirienne

Créé en 2019 par MICHEL RUSSEL LOHORÉ, journaliste et promoteur d’événements, le Who’s Who In Côte d’Ivoire est un ouvrage annuel qui contribue à la promotion du label ivoire dans toute sa diversité. Ce sont 113 personnalités parmi 407 qui ont passé par le tatami, qui sont à l’honneur dans cette édition du Who’s who Côte d’Ivoire, soit 21 noms de plus par rapport à l’édition 2021 qui faisait le portrait de 92 personnalités. Les personnalités désignées pour cette édition ont toutes un point commun : leurs parcours exceptionnels et leurs trajectoires inspirantes. Elles proviennent de différents secteurs d'activités, notamment du gouvernement, du monde de la finance, de la communication, des sports, des médias...

Commençant par les interventions en présentielle, suivies d’appels en visioconférence, ces personnalités constituent un réservoir de témoignages de réussite. Michel Russel Lohoré a été honoré par la présence du Maire de la commune de Cocody, Jean Marc Yacé, accompagné de sa femme Yolande Yacé et du célèbre écrivain Serge Bilé, auteur d’une trentaine de livres. D'Alassane Ouattara, président de la République, à l'ex-star de football, Didier Drogba, en passant par le chef du gouvernement, Patrick Achi, ou le financier Tidjane Thiam, l'athlète internationale Murielle Ahouré ou encore l’écrivain Serge Bilé, la quatrième édition du « Who's Who in Côte d'Ivoire » récemment dévoilée à Abidjan, met l'accent sur la diversité des acteurs de la société ivoirienne au sens large.

Des femmes leaders telles que Judith Didi-kouko Coulibaly, Directrice du centre national d’oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, ou leatitia Gadegbeku-Outtara, Directrice-Pays du Groupe Endeavour Mining en Côte d’Ivoire entrepreneure, femme politique et depuis janvier 2021, présidente du Comité de Normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (CN-FIF); et parmi les plus jeunes, Leticia N'cho Traoré, ex-Miss Côte d'Ivoire, aujourd'hui directrice générale du Groupe Adict, sont autant de profils mis en valeur cette année.

‘’Nous sommes à la quatrième édition et si on continue, c’est parce que l’intérêt que ça suscite, le Who's who devient de plus en plus grand’’, a affirmé Michel Russel Lohoré, concepteur du Who’s who in Côte d’Ivoire.

Qu’est-ce que Who's who ?

Dévoilé le 27 mars 2019, le WHO’S WHO in Côte d’Ivoire est un concept purement africain qui a pour vocation de valoriser chaque année, l’excellence ivoirienne, en mettant un accent sur les ressources humaines qui constituent un atout majeur de notre pays.

L’idée à travers le Who’s Who in Côte d’Ivoire, est d’inciter davantage les ivoiriens à la culture du mérite ainsi qu’à la valorisation des hommes et femmes qui œuvrent de toutes leurs forces pour la bonne réputation de la Côte d’Ivoire, ainsi que de partager des trajectoires inspirantes avec la jeunesse et de faire connaître davantage nos meilleures cartes et susciter la fierté dans le cœur de tous.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci