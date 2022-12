Atteinte à la liberté de la presse: 533 journalistes en prison, 57 tués en 2022

Reporters sans frontières (RSF) a publié son rapport 2022 sur les exactions commises contre les journalistes dans le monde et on déplore un nouveau record dans ce bilan qui fait état de 533 journalistes en détention, 57 tués, 65 journalistes en otage et 49 portés disparus.

Les journalistes victimes des guerres et des régimes autoritaires

Le rapport fait état d’une hausse dans le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde. En effet, le record établi en 2021 (488) a de nouveau été dépassé avec près de 533 incarcérés pour avoir exercé leur métier au 1er décembre 2022, soit une hausse de 13,4 %. En plus de ce triste record, l’ONG qui milite pour la défense de la liberté de presse a enregistré un nombre élevé de femmes emprisonnées. Elles sont actuellement 78 derrière les barreaux, soit une hausse historique de près de 30 % par rapport à 2021. Il faut dire que ce nombre ne cesse de croître depuis maintenant cinq ans. « l'Iran détient à lui seul 18 femmes» dont 15 ont été incarcérées en cette année 2022.

Le bilan annuel de l’ONG RSF, fait ressortir également un triste palmarès de 57 rédacteurs tués dans l’exercice de leurs fonctions. RSF fait remarquer que ce chiffre en hausse, est dû notamment à cause de la guerre en Ukraine, alors qu'il était à un niveau moins élevé en 2021 (48) et 2020 (50). Dès les six premiers mois de guerre qui a débuté en février 2022, 8 journalistes ont été tués, indique le rapport. Au-delà de la guerre Russo-ukrainienne, plus de 6 sur 10 ont perdu la vie dans des pays considérés comme en paix en 2022.

Et l’Amérique est considérée comme étant la région la plus dangereuse pour les journalistes car près de la moitié, tués cette année (47,4 %), l’ont été dans cette partie du monde. A noter que près de la moitié des journalistes emprisonnés dans le monde au 1er décembre, sont concentrés principalement dans 5 pays où la liberté d’expression y est bafouée. On cite la Chine (110), la Birmanie (62), l'Iran (47), le Vietnam (39) et la Biélorussie (31). “Les régimes dictatoriaux et autoritaires effectuent un remplissage accéléré de leurs prisons en incarcérant des journalistes”, a d'ailleurs déclaré Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.

Des journalistes de plus en plus nombreux portés disparus

S’il est vrai que certains sont emprisonnés ou tués, une autre catégorie aussi triste existe dans le classement effectué par RSF. Il s’agit des journalistes enlevés. Selon le rapport, au moins 65 journalistes et collaborateurs de médias sont actuellement retenus en otage dans le monde. Parmi eux, le Français Olivier Dubois qui est depuis plus de 20 mois aux mains du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), au Mali et l’Américain Austin Tice enlevé en Syrie depuis près de 10 ans maintenant. Enfin, deux nouveaux ont également disparu en 2022, ce qui porte à 49 le nombre de rédacteurs actuellement portés disparus.

Pierre Ouédraogo, wwww.afrique-sur7.ci