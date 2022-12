Côte d’Ivoire: De nouvelles contraventions pour les infractions routières les plus courantes

La montée de l’incivisme sur nos routes, porte à croire que certains conducteurs et usagers enfreignent fréquemment au code de la route. En septembre 2022, Etienne Kouakou, directeur de la Coordination et de la Gestion intégrée des opérations de Transports terrestres à la Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation, a annoncé près de 14 000 accidents de la circulation pour environ 1 500 tués et 23 000 blessés. A ces usagers s’appliquent dorénavant des tarifs auxquels ils devront faire face en cas d'infractions routières.

En cas d'infractions routières, les taxes forfaitaires vont de 2000 F à 10.000 FCFA

Les nouvelles amendes forfaitaires liées aux nouvelles contraventions au code de la route, sont passibles d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux mois pour le contrevenant. Et d’une peine d’amende judiciaire allant de 20 000 à 360 000 FCFA, a indiqué monsieur Etienne Kouakou, au cours d’une conférence de presse à Abidjan-Plateau.

Pour ce faire, les conducteurs de véhicules personnels, de transports en commun, et des engins à deux roues devront en cas d’infractions routières, pour les plus courantes, dont le transport d’un enfant de moins de 5 ans, sans attache sur un deux roues, doit payer 2000 FCFA.

En cas d’abus du klaxon sur les voies publiques, l’amende est de 3000 FCFA. Pour un véhicule roulant sans phares la nuit, avec une visibilité réduite, dangereuse pour le chauffeur, l’amende est de 5000 FCFA.

En cas de mauvais stationnement, gênant la circulation ou empêchant l’accès à un immeuble institutionnel dans la commune du Plateau à Abidjan, l’amende est de 5000 FCFA. Si le chauffeur fait fi des règles de sécurité qui visent au respect de la réglementation en vigueur, le civisme et la tolérance sur la route, le suivi au quotidien de l’état du véhicule pour s’assurer de son bon fonctionnement, la taxe est de 5000 FCFA.

Pour ce qui concerne les dépassements de vitesse fréquemment remarqués sur nos routes, aller au-delà de la limite autorisée qui est de 10 à 20 km/h, l’amende à payer est de 5000 FCFA. Donc si vous roulez à plus de 20km/h vous allez payer 10.000 FCFA.

Considéré parmi les infractions routières, le dépassement par la droite est formellement interdit, le conducteur doit s’acquitter d’une amende de 10.000 FCFA.

La Direction générale des Transports terrestres et de la Circulation dans son rapport lié aux infractions routières pour 2022, a dénombré plus de 94 % des accidents de circulation, majoritairement dus aux conducteurs ou usagers. Et 6 % imputables au mauvais état des véhicules et du réseau routier.

Des chiffres révélés par Etienne Kouakou, directeur du département, lors de sa conférence de presse « Tout Savoir Sur » du centre d’information et de communication gouvernemental (CICG), retransmise sur la page Facebook du gouvernement.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci