Côte d'Ivoire: L'ONG Confrères journalistes (CJCI) dresse son bilan à mi-parcours

Près de deux ans après sa mise sur pied, l'organisation non gouvernementale (ONG) "Confrères journalistes de Côte d'Ivoire (CJCI)" est en assemblée générale ordinaire sur les terres qui l'ont vu naître, Tiassalé, ce vendredi 16 décembre 2022.

Cette assemblée générale, la première depuis la constitution officielle de l'ONG le 05 février 2021, se devait de faire le point des activités des mois écoulés et de dégager des perspectives autour du thème : "le journaliste face au défi du social et de la solidarité : au service des journalistes et de la communauté".

À en croire le président de l'association, Moussa Traoré dit MT, l'ONG CJCI est la conséquence d'échanges d'une plateforme de messagerie instantanée débutée depuis trois ans. "Ce n'est plus une vue de l'esprit avec la déclaration du ministère de l'intérieur qui est disponible", a-t-il fait savoir.

"Cette AG se tient annuellement comme le recommandent les textes que nous nous sommes donnés librement", a indiqué Moussa Traoré. Il a mis en exergue "quatre grandes actions visibles" au cours des mois écoulés dont la nuit blanche à Assinie sous les auspices de la sénatrice Chantal Fanny; la visite d'immersion au BNETD; la cotisation spéciale pour les dons aux orphelins du centre Don Bosco de Bonoua ou encore la réception en l'honneur de Chantal Fanny lors de sa nomination au poste de vice-présidente du Sénat.

"L'association est focalisée sur sa mission première qui est l'entraide entre ses membres", a insisté Moussa Traoré.

Pour les jours à venir, le président de l'association a souhaité l'instauration d'une assurance complémentaire pour les membres et l'instauration d'un bilan de santé annuel.

Moussa Traoré a également évoqué la revue à la hausse des montants des prestations à l'endroit des membres et l'amplification des actions sociales de l'association en participant aux actes de solidarité à l'échelle nationale pour changer la perception de l'opinion sur la profession de journaliste.

Pour finir, MT a fait cette déclaration en guise de mise au point: "Nous nous tenons à équidistance de toutes les chapelles et nous sommes au service de l'entraide. N'ayez pas peur de nous", a-t-il rassuré.

À noter que l'ouverture de l'assemblée générale, a enregistré la visite surprise de monsieur Alpha Sanogo, cadre de Tiassalé, par ailleurs directeur des Affaires financières au Ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Info: F.O.