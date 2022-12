Gonçalo Ramos, coéquipier de Cristiano, au coeur d'un scandale sexuel

Quelques jours après la fin du Mondial 2022, le jeune joueur portugais, Gonçalo Ramos, est au cœur d’un gros scandale. Une vidéo le montrant dans une posture inconfortable a fuité sur Internet.

Gonçalo Ramos, remplaçant de Cristiano Ronaldo, au coeur d'une polémique

Le jeune attaquant portugais évoluant au Benfica, Gonçalo Ramos, s’est très bien illustré lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En huitièmes finales, lors du match opposant le Portugal à la Suisse, le joueur de 21 ans a été titularisé par le coach en lieu et place du capitaine et de la star de l’équipe, Cristiano Ronaldo. Et pour sa toute première titularisation, le sociétaire du Benfica de Lisbonne n'a pas du tout été décevant. Bien au contraire, il a inscrit un triplé qui a permis aux Portugais de s’imposer largement (6-1).

Même si le Portugal a été éliminé au tour suivant par une belle équipe du Maroc, Gonçalo Ramos, lui a marqué les esprits. Et il est présentement courtisé par de grands clubs européens dont Manchester United, qui a décidé de se séparer de Cristiano Ronaldo il y a quelques semaines.

Quelques jours après la fin du Mondial 2022, le jeune homme se retrouve au cœur d’un gros scandale. Et pour cause, une vidéo de lui en train de se masturber dans sa chambre d’hôtel a fuité sur les réseaux sociaux. Ce qui suscite une vague de réactions sur la toile du côté du Portugal.