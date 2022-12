Côte d'Ivoire : Le PPA-CI fait la cour aux nouveaux majeurs à Yopougon

Le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) prépare activement l'élection présidentielle de 2025 avec Laurent Gbagbo comme candidat. C'est dans ce cadre que Blaise Lasm et Michel Gbagbo ont participé à une rencontre avec les nouveaux majeurs de Yopougon le dimanche 18 décembre 2022.

Côte d'Ivoire : Michel Gbagbo et Blaise Lasm "vendent" le PPA-CI aux nouveaux majeurs

La candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle 2025 ne fait plus aucun doute. Le PPA-CI est engagé dans la course présidentielle afin de redonner le pouvoir au "Woody" de Mama. À cet effet, des cadres du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire sont descendus dans l'arène pour préparer la bataille électorale.

Dimanche 18 décembre 2022, Michel Gbagbo et Blaise Lasm étaient dans la commune de Yopougon dans le cadre du Café des nouveaux majeurs. Le secrétaire général adjoint chargé du recrutement et de l'encadrement des nouveaux majeurs et le vice-président exécutif du PPA-CI ont appelé les nouveaux majeurs à s'inscrire massivement sur la liste électorale.

"Vous êtes cinq millions de nouveaux majeurs en Côte d'Ivoire sur une population électorale de sept millions d'électeurs, si vous décidez que les choses changent, elles vont changer. Arrêtez de pleurnicher sans agir, prenez donc vos responsabilités et agissons ensemble pour une nouvelle Côte d'Ivoire", a martelé Blaise Lasm.

Selon le secrétaire général adjoint du PPA-CI, Laurent Gbagbo est "l'ami de nouveaux majeurs parce que c'est lui qui a bataillé pour que le vote soit à 18 ans". Il a indiqué que son parti politique est prêt à les accueillir. "Bientôt, vous aurez l'opportunité de communier avec le président Laurent Gbagbo et il pourra vous dérouler le nouveau deal qu'il a à proposer à la jeunesse ivoirienne", a-t-il promis.

Michel Gbagbo a tenu un langage de vérité en face des nouveaux majeurs. "Vous dites que les politiques sont méprisants et ne viennent vers vous que quand ils ont besoin de vous. C'est aussi de votre faute puisqu'au lieu d'exiger d'eux d'avoir de bons projets et au lieu d'être regardant sur ce qu'il proposent, vous acceptez de voter contre de l'argent. Celui qui achète ta conscience donc ton âme ne te doit plus rien après son élection", a clarifié le député de Yopougon.