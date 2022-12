Mondial 2022 : Le second but de Messi contre la France critiqué

Le second but de Lionel Messi contre la France en finale de la Coupe du monde est fortement décrié. Szymon Marciniak, l'arbitre de la rencontre, est sous le feu des critiques de la presse française.

Selon le règlement, Szymon Marciniak devrait refuser le 2e but de Lionel Messi

La finale de la Coupe du monde 2022 a tenu toutes ses promesses. Lionel Messi et l'Argentine ont arraché le trophée mondial au terme d'une rencontre très enlevée. Cependant, le second but de la Pulga est vivement critiqué en France.

Selon l’Équipe, le règlement dénonce une faute commise par l’arbitre de la rencontre au sujet de la troisième réalisation de l’Albicéleste. Durant la prolongation de cette rencontre (2-2), Lionel Messi a marqué le troisième but pour son équipe à la 108e minute, après une belle combinaison avec ses coéquipiers Lautaro Martinez et Enzo Fernandez. Ce but reste au centre d'une vive polémique.

À en croire le média français, avant que le ballon ne traverse la ligne, certains remplaçants argentins étaient déjà sur le terrain pour la célébration. Chose qui est interdite par le règlement.

En effet, selon la loi 3, alinéa 9 des lois du football, «si, après qu’un but est marqué, l’arbitre se rend compte avant la reprise du jeu qu’une personne supplémentaire était sur le terrain au moment où le but a été marqué, l’arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était : un joueur, un remplaçant, un joueur remplacé, un joueur exclu ou officiel de l’équipe qui a marqué le but ; le jeu doit reprendre par un coup franc direct à l’endroit où se trouvait la personne supplémentaire », indique le règlement, retranscrit par l’Équipe.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci