Après Wizkid,le rappeur Niska refuse de jouer à Abidjan

Annoncé depuis des semaines à un spectacle à Abidjan, le rappeur français, Niska, a informé ses fans qu'il ne viendra pas.

Le jeune rappeur français Niska a été annoncé comme l'une des têtes d'affiches du Festival Ivo Chella prévu pour les 22 et 23 décembre 2022 à l'INJS de Marcory. Mais à quelques jours de l'événement, l'ami de Fior de Bior fait savoir qu'il ne viendra pas à cet événement.

''Il y a plusieurs rumeurs qui circulent indiquant ma présence à une date de concert à Abidjan le 22 ou 23 décembre, ceci est totalement faux je n'y serais pas, désolé pour ce mal entendu. Par contre on se voit très bientôt restez branchés'', a indiqué Niska sur Instagram.

Dans la foulée, le comité d'organisation du concert a produit un communiqué pour rassurer que le festival va se tenir malgré l'absence du rappeur français.

'' Suite à la communication de l'artiste Niska, nous sommes contraints d'annuler sa participation au Festival IVOCHELLA pour des mésententes de dernières minutes. Nous présentons toutes nos excuses aux différents partenaires et festivaliers pour tout le désagrément que cela pourrai causer. Nous vous informons que le retrait de celui ci n'entrave en rien la réalisation de ce projet qui se tiendra bel et bien, les 22 et 23 décembre au Stade de L'INJS Marcory. À cet effet, pour que la fête soit encore plus belle, nous vous proposons d'ajouter à cette programmation deux artistes internationaux. Nous espérons, très chers festivaliers et partenaires que la confiance que vous avez mis en ce projet nous aidera à avancer ensemble en remettant rigueur, solidarité et respect au cœur de nos relations et en effaçant certains comportements ou mauvaises habitudes qui rendraient l'avenir bien sombre pour ce festival qui n'est qu'à sa première édition. Découragement n'est pas ivoirien !", lit-on dans ledit communiqué.

Tout ceci arrive après le concert manqué de Wizkid à Abidjan, faut-il le noter.