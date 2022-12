Nina Bley s'engage à scolariser à vie 4 enfants de défunts journalistes

L’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire (UJOCCI) a organisé le lundi 26 décembre 2022 à la Maison Blanche de Koumassi un arbre de Noël pour les enfants de ses membres. Une cérémonie avec pour marraine Mme Nina Bley, présidente de la Fondation Nina Bley.

Le grand geste de Nina Bley à l'endroit de deux défunts journalistes culturels

Une centaine d’enfants de journalistes culturels membres de l’UJOCCI, ont reçu divers cadeaux des mains de Nina Bley, présidente de la Fondation Nina Bley, au cours d'une cérémonie à la maison Blanche de Koumassi le lundi 26 décembre 2022. Et pour rendre cette fête de nativité inoubliable, elle a décidé de scolariser quatre enfants orphelins, à savoir deux enfants du défunt Stéphane Kokoa, ex-journaliste à Abidjanshow.com et deux enfants du défunt Aimé Dinguys, anciennement journaliste au quotidien Le Jour Plus.

« Je ne ménage aucun effort quand il s'agit d'aider mon prochain, les enfants et surtout les orphelins de Côte d'Ivoire. Je comprends la difficulté que vivent les veuves après le décès de leurs conjoints ou époux. C’est pourquoi, je prends ici l’engagement de scolariser à vie les enfants de vos défunts confrères. Vous pouvez compter sur la Fondation Nina Bley pour soutenir ces enfants », a-t-elle confié.

Elle a en outre encouragé les enfants à avoir de bons résultats scolaires, tout en assurant de sa disponibilité à accompagner l’Union des journalistes culturels de Côte d’Ivoire. « Sachez que la Fondation Nina Bley est disposée à vous accompagner dans toutes vos manifestations. Que ce soit dans le cadre de la fête des mères que pour des arbres de Noël, vous pourrez toujours sur moi », a promis Nina Bley. Ce sont 8 400 jouets qui ont été offerts aux enfants de Côte d’Ivoire par la Fondation Nina Bley.

Le président de l’UJOCCI a traduit sa gratitude et sa reconnaissance à la marraine pour sa disponibilité pour les enfants de Côte d’Ivoire, notamment ceux des journalistes culturels. Aussi, a-t-il salué l’engagement de Nina Bley de prendre en charge la scolarité de quatre enfants de deux journalistes culturels décédés. « Nous voyons tout ce vous faites pour les enfants de Côte d'Ivoire. Et soyez vraiment bénie. Votre altruisme est sans limite et nous vous en sommes reconnaissants », a salué Philip Kla qui a également remercié le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Mamadou Touré, qui a soutenu l'UJOCCI dans cette action.