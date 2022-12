Côte d’Ivoire-Agboville: Les agents du CHR lancent l'opération coup de balai

La journée du vendredi 23 décembre 2022, restera gravée pendant longtemps dans la mémoire collective des Agbovillois et Agbovilloises. Et pour cause, les agents de santé du Centre hospitalier régional (CHR) d'Agboville, chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, ont troqué pendant quelques heures, blouses et bistouri contre des râteaux, balais, serpillères et autres.

Les agents de santé du CHR d'Agboville troquent leur blouse

« Je suis ce matin avec vous pour donner le top départ de cette importante activité "Coup de balai" initiée par la direction de l’hôpital. L’hygiène est le premier élément de santé dans une structure hospitalière telle le CHR. Et, cette initiative est louable et à saluer », s’est félicité Dr Hyacinthe Djê Koffi, directeur régional de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

« Nous, les agents de santé, pensons souvent que l’hygiène, c’est les autres. Surtout, nous les médecins. L’hygiène commence par tout le monde et par celui qui prodigue déjà les soins. Et donc, cette opération que nous sommes en train de mener est pour donner l’exemple à toute la population et aux malades que nous savons rendre notre environnement propre. Les patients qui vont voir le directeur régional, le directeur du CHR, les médecins et les agents de santé, en train d’assainir l’hôpital, ça sera déjà un premier élément de prise de conscience. Si ce message est passé, dorénavant le malade saura qu’il ne doit plus jeter le sachet en main n’importe où mais dans une poubelle. C’est pourquoi, je demande à tout le monde de s’inscrire dans cette activité parce que l‘hygiène, c’est le point de départ de la santé », a exhorté le premier responsable la santé dans l’Agnéby-Tiassa, qui avait à ses côtés le capitaine Abdou Konandi David, commandant de l’escadron-commando d’Agboville et le commandant de l’unité des sapeurs-pompiers d’Agboville, le lieutenant Baba Claude.

« L’opération Grand ménage s’inscrit dans la droite ligne des directives édictées par le ministre la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, qui souhaite que les centres de santé offrent des soins de qualité humanisant et dans un environnement sain », a rappelé le directeur du CHR d'Agboville, Claver-Fabius Savié Essoh, à l’issue de l’opération qui est à sa première édition. Il a aussi expliqué que c’est pour montrer cette cohésion qu'il apporte au sein des structures étatiques ici à Agboville, qu'il a invité la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers civils et l’ensemble du personnel du CHR.

"Aussi, voudrions-nous marquer de façon symbolique la fin de l’année. L’opération sera perpétuée. C’est pourquoi, nous envisageons en 2023, la mener chaque fin de trimestre afin qu’elle reste dans nos mœurs et que tout visiteur sache que, le credo du CHR d’Agboville, c’est la propreté », se projette l’administrateur des services financiers.

Tizié TO Bi

Correspondant régional