FIF : Les arbitres ivoiriens exhortés à élever leur niveau

Une rencontre entre la Commission centrale des arbitres (CCA) et les acteurs du corps arbitral s’est tenue, ce vendredi à la Bourse du travail à Treichville, en présence du directeur exécutif de la FIF qui représentait le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo.

Ce qui s'est passé ce vendredi entre des dirigeants de la FIF et les arbitres ivoiriens

La rencontre était l’occasion pour le président de la Commission centrale des arbitres (CCA), Kalou Bonaventure, de faire le bilan de la première phase des championnats nationaux de Ligue 1, Ligue 2, de la Division 3 et d’exposer les perspectives.

« Nous n’avons nullement la prétention d’extérioriser notre auto-satisfaction, mais force est de reconnaitre que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour permettre aux différentes compétitons d’être reluisantes, voire chatoyantes », s’est-il félicité, sans toutefois manquer de relever des imperfections.

En effet, au cours de cette première phase, la commission a épinglé huit arbitres, dont sept de la Ligue 1 et un de la Ligue 2 pour des fautes de « faiblesse technique, mauvaise interprétation et application des lois du jeu, déficit de coopération, indiscipline caractérisée, etc.».

« Nous devons, a priori, apporter les réglages nécessaires pour que la seconde partie des différents championnats nous apporte un satisfecit total. Il va donc falloir se départir des comportements obsolètes, des habitudes désuètes et des conduites médiévales et rétrogradés », a conseillé Kalou Bonaventure.

Et le président de la CCA d’indiquer : « Notre objectif terminal est de faire de l’arbitrage ivoirien un creuset pour le développement personnel et surtout un tremplin pour hisser l’arbitrage ivoirien au firmament de l’arbitrage africain, voire mondial qui développe de nouveaux concepts technologiques des temps modernes ´»

Le directeur exécutif de la FIF, Armand Gohourou, qui représentait le président Yacine Idriss Diallo actuellement en Algérie pour le CHAN 2023, a appelé les arbitres ivoiriens à développer leur niveau afin de pouvoir officier des matches, aussi bien en compétitions nationales que continentales et mondiales.

Il a également exprimé son entière disposition à défendre les droits légitimes des arbitres tout en les appelant à un travail sérieux et professionnel. Il a fait savoir que le président de la FIF et son comité exécutif ne ménageront aucun effort pour soutenir l’arbitrage en moyens techniques, logistiques et financiers.

« Le président de la FIF fait de l’arbitrage un maillon essentiel de sa mandature. Et pour performer l’arbitrage, il a mis un point d’honneur sur la formation », a poursuivi Armand Gohourou, qui a annoncé que des négociations sont en cours avec la Fédération royale du Maroc pour un séminaire de formation sur la VAR à l’endroit des arbitres ivoiriens, dans la perspective de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qu’organise la Côte d’Ivoire en janvier 2024.

Le directeur exécutif a également annoncé la mise à disposition très prochaine de matériels ultramoderne (kit d’oreillette, équipement sportif…).

La rencontre s’est terminée sur la distribution des insignes de la FIFA (carte FIFA 2023 et de macarons) aux arbitres ivoiriens retenus par l’instance mondiale pour l’année 2023.